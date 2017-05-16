慶祝消防日 紀念消拯員貢獻

砂消防与拯救局总监诺希山在美里消防与拯救局局长刘保祥的陪同下进行结业仪式。

（本报美里15日讯）为配合庆祝2017年消防日，美里消防与拯救局今早假罗冰消防局举行结业礼。

庆祝消防日的主要原由是为了纪念消拯员对人民付出的贡献，以及他们的牺牲，因为消拯员是确保人民的安全，以及他们的安稳生活。

除此之外，美里消防与拯救局也乘此消防日，昨早也举办了“与消防义跑”活动，今早在罗冰消防局举办结业礼和捐血运动。

今早砂消防与拯救局总监诺希山受邀出席，同时也邀请国油公司代表、警方代表等政府部门一起见证。

今早在结业礼上，总监诺希山移交昨天“与消防义跑”活动所筹获的支票予马来西亚糖尿病协会美里分会。

除此之外，出席今早活动也包括来自全砂消防与拯救局区代表，美里区消防与拯救局局长刘保祥及砂消防与拯救局行动助理总监张礼福也出席见证。

商店大廈防火設施不達標

砂消拯局發645警告信

(本报美里15日讯)突检商业店及大厦防火设施，今年开来的4个月已发出了645张不符合条件的警告信。

“砂消防与拯救局2017年注重突检商业店和大厦的防火设施，我们已设立了3千500间突检目标，如有人依旧不配合，我们就会控上法庭。”

砂消防与拯救局总监诺希山告诉媒体指出，今年所设定的目标将在商业店和大厦进行突检，目前全砂已突击了1千425间，发出了645张不符合防备消防的警告信。

他说，该局主要是检查灭火器、安全设施、紧急通道受阻、警铃操作等等，这是该局今年所专注的事项。

该局在进行检查中发现，有人将建筑物的警铃关上，使警铃无法操作，如此一旦发生火患，没有警铃，在大厦活动的人都不知道周边已发生火患。

他说，只要是不符合的人士该局将会罚款他们。警告信是给予他们时间去处理防火设施，如果在这段时间内没有处理，该局就向法庭提呈；至于有妥当处理人士，该局就撤消案件。

逾2千人參與

與消拯義跑達國際標準

（本报美里15日讯）2千565人的参与成绩，“与消拯义跑”可成为国际性活动！

由美里消防与拯救局昨天在滨海城举办的第3届“与消拯义跑”活动，人数已高达超过2千人，这项义跑主要是举办当局配合消防日。

在举办和筹备工作的过程中，已获得美里市政局、代议士和商家们的支持，且热爱行善的民众都积极参与。

砂消防与拯救局总监诺希山在发布会上接受记者访问指出，他非常满意此次的义跑活动，而且在昨天的成绩看来，这已经可达到国际性的标准。

他称，在美里举办的这项义跑非常成功，他记得第一次举办此活动是在诗巫，仅获得300多人参与。

他希望明年这项“与消拯义跑”活动可提升为国际性活动，不过这有待该局研究和考虑。