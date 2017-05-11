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感人致辭照稿讀 艾瑪被爆造假

发布于 May 11, 2017
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电影《美女与野兽》女星艾玛沃森（Emma Watson）日前获《MTV颁奖礼》首设无分男女性别的最佳演员奖。10日有报道指她提前已知道自己夺奖，因此台上的感言都不是即兴，而是预先写好感想及对着提词机读出来，演讲才如此发人深省。
艾玛沃森周日在《MTV电影及电视颁奖礼》上获颁首次设立、不分性别的最佳演员奖，她在台上致辞时表示︰“这是历史上第一个无分性别的演员奖，反映了我们怎样看待生活的经历及认知，演戏只是有关能力，没必要分成两个类别，同理心、想像力应该是无分界限的。”事后纽西兰记者及电台DJ Dan Wootton已质疑艾玛的感言不是即时有感而发，而是跟稿读。
英国《太阳报》更指艾玛在颁奖礼前早前获MTV方面通知会得到首个无分性别的演员奖，因此艾玛有足够时间准备致谢辞的内容。知情人士称︰“很明显，她已经知道自己获奖，所以准备了并排练过她的发言，但其他人并没有得到这种特殊待遇。”艾玛当晚穿着的晚装在腰间扣上蓝色“&”形扣针，原来有特别意思，是反歧视同志联盟（GLAAD）的标志，代表她支持GLAAD，宣扬平权。
在颁奖礼举行后翌日，英国刻薄名嘴Piers Morgan在主持的晨早节目《Good Moring Britain》亦暗讽艾玛是性别平等的大旗手，“我们还需要男人及女人吗？我们是否要称自己做失败者，失败者是我，你亦变成失败者。我们明显地不能成为男人，只可称作人，所有事情都变成无分性别。”


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