惠及石隆門中華公學 詔安青團捐書怡動書架

（本报古晋7日讯）砂诏安会馆青年团捐献书籍与怡动书架予石隆门中华公学，以鼓励学生养成爱阅读的好习惯。

青年团团长陈鸿愿日前率领团员拜访石隆门中华公学并移交150本书籍及书架给予该校。

这是由 INTODESIGN Lab 与怡家绘本屋携手打造的一项长期社会回馈计划。主要服务对象为微型小学及弱势孩童群体。

这项计划是启发自美国的little free library，一个装满书的小箱子，让大家可以自由借阅，原则是凡取一本就要放回一本（Take a Book, Return a Book），完全凭信任而无需作任何记录。

除了鼓励孩子阅读，也教导孩子公民意识，培养孩子诚信及负责任的好品格。

怡动图书馆设计概念为：

1. 伸缩性：目前学园里的课室或图书馆，一般上对学生来说都缺乏使用的弹性和吸引力。这个时代是讲求创意与高思维的时代，我们不应该以传统的格式框住孩子们的想象力。因此怡动图书馆将展现高弹性的设计，拥有多项变化与功能，从而启发孩子们的创意思维。

2. 流动性：怡动图书馆的设计着重于体验户外学习,高流动性的设计让此图书馆便于推出户外使用，让阳光成为孩子们学习的催化剂。

3. 多功能及多方位学习性：怡动图书馆麻雀虽小五脏俱全，装载的不仅是实体书那么简单，底层还具备能移动即轻便的维度型凳子。这些功能更能激发孩子们的学习乐趣，让知识的吸取不再是单调的从书本上吸收。迷你图书馆将成为孩子们多方位的学习小乐园，涵盖阅读及活动性的学习方式。

怡动图书馆负载着培养孩子从小爱上阅读的使命。也让孩子们透过此图书馆学习知识的分享及阅读的乐趣。

目前该项计划已为民达华小学、长楠中华公学及实淡宾中华公学打造了两台具有特色并实用的迷你图书馆。怡家绘本屋负载为这些图书馆装上高素质的儿童读物，包括华、英、巫绘本及桥梁书等，INTODESIGN Lab 则负责研发设计。

他们需要来自民众或私人团体的资金资助以让更多的小学和社区受益。

怡动图书馆认捐方式包括认捐总额2千令吉，获得1台怡动图书馆和150本新书；认捐总额1千200令吉，获得1台怡动图书馆和150本二手书；以及认捐总额750令吉，获得1台怡动图书馆（须自备素质儿童读物）。

认捐者可自在行设定欲捐赠单位，若无指定单位，该怡动图书馆将分配于计划内所圈定的单位。



