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惠及兰岛邦江 工業區 砂撥千萬 提升排水路肩

发布于 May 5, 2017
砂工业发展（投资及推广）助理部长拿督朱莱希诺拉威（前右3）在造船业者的陪同下，巡视兰岛邦江工业区内亟需提升的排水系统。前右1及右4分别为诗巫船厂联合公会秘书杨锦华及主席严榀胜。
砂工业发展（投资及推广）助理部长拿督朱莱希诺拉威（前右3）在造船业者的陪同下，巡视兰岛邦江工业区内亟需提升的排水系统。前右1及右4分别为诗巫船厂联合公会秘书杨锦华及主席严榀胜。

（本报诗巫4日讯）“州政府已批准1千零50万令吉，用于提升兰岛邦江工业区的排水系统及路肩工程，这项计划将惠及占地310依甲的兰岛邦江工业区内现有的18家造船厂。”
砂工业发展（投资及推广）助理部长拿督朱莱希诺拉威今日在前往兰岛邦江工业区造船厂巡视后，对现场采访的媒体披露了上述事项。
他指出，砂拉越州的造船工业，占了州内生产总值排名的第五位。而在兰岛邦江工业区即将展开的这项基础设施提升工程计划下，预料将可为州内的经济生产总值增加贡献。
“鉴于兰岛邦江工业区内的沟渠排水系统欠佳，这个地区经常出现闪电水灾现象，并将影响造船业的发展。与此同时，我们也需要提升工业区内的路肩。”
拿督朱莱希诺拉威指称，排水系统及路肩的提升工程必须尽快落实，以协助造船业者促进业务的发展。
据2014年的数据显示，造船业为砂州生产总值贡献了28亿令吉，在天然气、石油、棕油及木材之后，生产总值排名第五位。此外，我国的造船厂有80%建设在砂州，而当中大部份皆设于诗巫这个市镇。
同时，诗巫的造船工业为人民提供了5千个就业机会。诗巫制造的船舶也出口至全球各个国家，包括中东及非洲等地区。
拿督朱莱希诺拉威向媒体披露，兰岛邦江工业区的这项基础设施提升工程，将于今年杪开始进行，预料将在1年后完工。“一旦工程竣工，我们将移交予诗巫乡村议会落实管理。”


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