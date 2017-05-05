性受害者年幼 與犯罪者「兩情相悅」

陈赛明：采取行动去遏制儿童性罪案是社会的共同责任，社会各界都有责任去监督、保护儿童。

（本报古晋4日讯）砂福利、妇女及社区发展部长拿督陈赛明透露，在砂拉越方面，性罪案的受害者主要来自12岁至15岁的年龄层，且多数是与犯罪者“两情相悦”。

“而本地的社会文化是家长在性罪案发生后，要求受害者与犯罪者结婚。但受害者与行凶者的婚姻往往无法持久，婚后4至5年便会离异。据观察，早婚也是导致家庭暴力的原因之一。”

所以她强调，采取行动去遏制儿童性罪案是社会的共同责任，社会各界都有责任去监督、保护儿童。

“儿童性罪案的调查、提控、受害者福利问题、辅导服务、健康检查、援助都是需要解决的问题。所以我的部门与其他负责的相关单位产生了一个强调‘快速、精明与准确’（CCT）的标准作业程序（SOP），让正义获得伸张，行凶者得到该有的惩罚，为受害者讨回公道。”

陈赛明今日在砂州级儿童性罪案论坛开幕仪式上致辞时对警方承诺让性罪案受害者获得公平、尊重及有尊严的对待感到欣慰，因为受害者要现身报案不是一件容易的事，特别是本地的社会文化不同。

此外，她表示，《2017年儿童性罪案法令》法案4月4日被国会通过，该法令将可为男、女童提供保障，并希望法案通过后，赋予执法单位更有效的执法能力，将性罪犯绳之于法。

“2011年，州内1名15岁少女遭60岁的嫌犯以手指性侵，2012年诞下1名婴儿，但当时因为法律中对强奸的定义太狭隘，令嫌犯无法被定罪，引起全国人民不满，我们致函国家律政司也举行和平示威表达抗议。当《2017年儿童性罪案法令》法案被提呈至国会时，我们如释重负。”

较早前，陈赛明说，砂福利、妇女及社区发展部通过砂妇女与家庭局举办今日的论坛，是为了提高人们对儿童性罪案和保护儿童的意识、争取来自社会各阶层的合作，防范及消除儿童性罪案，并提供援助服务、让人们了解到本地儿童性罪案的情况及向人们说明《2017年儿童性罪案法令》法案的内容。

今早共有500名非政府组织代表、部门主管及社区领袖参加论坛，她希望参与者将今日在论坛中的收获与身边人分享，提高更多人对儿童性罪案和保护儿童的意识。