首页 新闻 忠於蘇丹零容忍腐敗 10企業簽誠信協議

忠於蘇丹零容忍腐敗 10企業簽誠信協議

发布于 May 9, 2017
一企业代表在能源企业诚信协议牌匾上签名。
一企业代表在能源企业诚信协议牌匾上签名。

（本报斯市8日讯）苏丹陛下政府对于业务诚信的事项非常明确，对任何形式的腐败都是零容忍，并充分利用法律来处理罪犯。同时也确认腐败是国家经济增长和繁荣最大的障碍之一。没有信任和透明度的业务，一个国家的道德构造将会受苦。同样，滥用权力或对个人利益的影响力，会影响许多无辜民众的生计。
为了展示能源行业坚持诚信经营的坚定承诺，在汶莱的主要石油和天然气经营者领导者，于今天在遮鲁东国际酒店宴客厅公开在能源企业诚信协议牌匾签名。
该协定包括十个基本原则，公司应纳入其工作方式，以确保适当的内部控制措施，以评估、预防、发现和监测其运营过程中的完整性和合规风险。
通过同意这一协定，有关行业正在传达其零容忍信息，即任何缺乏诚信和透明度的公司，都不会有机会在汶莱经营任何石油和天然气。
出席这项活动的有首相署能源及工业部长丕显拿督哈芝莫哈末耶斯敏、首相署常任秘书（法律及福利）拿督哈芝莫哈末朱安达、总检查署律师、反贪污局局长、首相署能源与工业部高官、反贪污局局高官，以及国内相关领域高层等。
在汶莱所成立的石油和天然气公司就包括汶莱蚬标石油、汶莱液化天然煤气、汶莱蚬标市场、汶莱煤气运营商、恒逸工业、蚬标深水婆罗洲、汶莱国家石油、汶莱甲醇公司、Petronas Carigali（汶）和Total E&P婆罗洲B.V，承诺并致力于以下十个总结原则。
一、禁止在商业活动中的贿赂和便利付款、二、行为守则和原则传播给工作人员和承包商、三、对违反守则和原则的一贯后果管理、四、可见的培训计划和沟通到位、五、披露和避免利益冲突、六、避免礼物和款待，导致影响或冲突、七、治理和内部控制/政策、八、引起关注，举报机制，免受报复、九、公正和及时地进行调查；充分与反贪污局合作、十、零容忍；不要与那些表现出不良诚信和道德操守的人做生意。
汶莱能源企业诚信工作小组，由石油和天然气经营者的员工组成，并加入了诚信条约原则和负责管理及努力监督公司的合规，以及努力确保公司遵守商定原则。从而，所有公司将与首相署能源及工业部和反贪污局合作，保持一致，促进企业诚信领域持续合作与对话。
该团体的目标是分享事件中最佳的做法和学习，以加强企业控制并减轻适用合规风险。
作为汶莱国家主要收入来源的能源工业，该团体旨在共同确保透明度，公平正直仍然处于行业业务往来的前列。


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