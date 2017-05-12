志願警官售榮譽勛銜 副揆：迄今 已約20宗

阿末扎希（右）展示移民局新推出的移民局权限卡。

（布城11日讯）副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希揭露，南马一名获得荣誉勋衔的志愿警卫官，以数万令吉将其荣誉勋衔转售予来自沙巴的人士，他已指示志愿警卫团总监报案。

他说，当局已经掌握证据，包括付费的收据，因此交由当局采取行动。

询及该人士是否具影响力时，阿末扎希表示：“不，我倒不这么认为，他也将所有荣誉勋衔的证书与志愿警卫卡一并售卖。”

阿末扎希今天在出席部门常月集会时说，迄今已发生约20宗将荣誉勋衔转售的个案，一般价格介于1万至3万令吉之间。

他说明，一般上，荣誉勋衔是颁发予获得志愿警卫团理事会决定所符合资格的对象，因此，若有人购买荣誉勋衔可向当局投报，并尽可能提出证据佐证，例如付费的文件及付费对象等，以让当局采取行动。

另外，针对土耳其籍男子在国家安全罪行（特别措施）法令下被警方扣留的案件，其中一名嫌犯要求警方勿将嫌犯遣返土耳其，并提出引渡到其他国家的要求，对此阿末扎希表示，这并非我方的责任，我方应该将嫌犯遣返来源国，并反问为何要加重其他国家的负担？“或许其妻并不知道嫌犯所涉及的行动吧？我们交由警方决定所采取的步骤。”

他也呼吁家属无需忧虑，我方会与土耳其驻马大使馆商讨遣返的细则。

询及他们是否可选择留在我国，阿末扎希表示，若土耳其男子持有合法的证件，就可留下。

针对反贪委员会指边境监管单位涉贪，阿末扎希说明，当局有标准作业程序来确保边境监管单位在三个月内轮替，以确保执法单位无法与犯罪组织接触。他也支持反贪会的行动，并表明不会包庇犯错者。

移民局总监拿督斯里慕斯达法阿里也证实，玻璃市的移民局两名官员连同3名承包商遭反贪会逮捕的消息，并强调绝不会包庇违法者。

財團拖延付款至少10次

致敦拉薩鎮購股協議失效

由于依海城控股和中国中铁股份有限公司组成的财团，因多次拖延付款至少10次，以致该财团与敦拉萨镇（TRX）的股权购买协议失效。

敦拉萨镇（TRXCity）有限公司早前也曾发文告宣布，该公司与依海城控股和中国中铁股份有限公司于2015年12月31日签署的股权购买协议（SSA），因买方无法达成付款的先决条件而失效。

副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希今天在出席部门常月集会后，在记者会上受询大马城课题时回应，由于大马城需要发展，因此必须从法律角度做出考量。

询及有媒体指取消股权买卖协议出于首相拿督斯里纳吉的指示时，阿末扎希表示，一般上，这并非个人决定，而是董事部的集体决定。

“我被告知推延付款的情况出现了数次，可能至少10次，由于大马城需要根据工程的限期来发展，可能我们必须从法律角度探讨推延付款的后果，最终做出了有关决定。”

他说，取消股权买卖协议完全是出于商业角度考量。

在进一步追问这项协议的取消是否出于纳吉的指示时，他表示不清楚细节，但他知道一般上合约的决定是董事局的集体决定。

另外，移民局今推出新的移民局权限卡，新卡具有更先进的保安特征，包括具有QR编码，降低假冒的风险。

移民局声明指出，所有移民局官员在展开行动前，必须出示该卡。

声明说，移民局卡始于70年代，时代的变迁导致移民局权限卡轻易被伪造及不法人士假冒，因此移民局曾先后于1981年、1984年、1992年及1996年更换。

由于移民局权限卡被假冒层出不穷，因此，政府保安官办公室同意移民局重新检讨权限卡的保安特征的要求，并于本月5日批准更换该权限卡，以便新的权限卡具有更独特的保安特征及辨识度。