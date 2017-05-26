必須採取行動 毒品已滲透學校

美里省反毒行动理事会召开会议时影。

（本报美里25日讯）毒品已渗透学校，甚至开始进入小学阶段，此现象令人担忧，必须采取行动来防止这种不良现象，杜绝毒品对青少年的影响。

美里省长塞莉娜胡赛妮是于今日在美里省公署会议厅召开的美里省防范毒品行动理事会（MTMD）会议上，如是表示。

“毒品依然是国家头号敌人，我国吸毒者人数不断增加。除了吸毒者增加，贩毒者更是越来越年轻化，甚至出现学生在校园内外贩毒问题。”

她说，随着吸毒人数不断趋升及年轻化，毒品已演变成对国家安全带来威胁，国家的毒品情势已处于严重水平，希望父母、社会人士、执法单位、有关当局共同携手彻底打击毒品犯罪活动。

塞莉娜声称，染毒的主要是读书压力，家庭及环境问题，以及轻易获得毒品供应。促请各方一定要努力，防范毒品并且减少吸毒人数。

她强调，美里省反毒行动理事会（MTMD）为打击国内毒品案件陆续发生，减低毒品犯罪率，反毒行动理事会将进行完善的反毒计划，反毒行动除了透过该会的关注处理，也需人民齐心的投入参与，不能只靠单一方来解决问题。

她希望透过各反毒机构，执法小组及非政府组织的力量，以有效打击毒品犯罪活动。

毒品危害醒觉提高 反毒投報率增

（本报美里25日讯）国家反毒机构砂分局(防范及宣传)副局长维妮路易披露，该机构所接到的投报率有所增长，很大程度是大众透过各种防范毒品的活动，提高对杜绝染上毒品的意识，提高对于毒品危害的醒觉。

她说，以往当人民发现身边至亲滥用毒品时都不愿举报，或隐瞒真相，直至情况恶化才投报反毒机构。

“今天这种现象已有所改善，人们往往发现至亲或身边有毒品违法犯罪行为，及时进行举报，籍助反毒机构的力量协助吸毒者回到正轨。”

她指出，其实越早向反毒机构寻求协助，尤其是那些刚染上吸毒恶习的人士，在该机构的帮忙下他们便快戒毒。维妮路易今日出席在美里省公署会议厅召开的美里省防范毒品行动理事会（MTMD）会议后接受媒体访问时，如是表示。

她称，反毒教育从小扎根，国家反毒机构目前所采取的努力包括勤于走访学校，在校园内推广反毒运动，从小灌輸孩子毒品的危险性，并在政府机构、私人企业进行巡回讲座、展览，宣导毒品的危险性。此外，也通过电台、电视台传达讯息，呼吁民众与该机构共同努力向毒品宣战。

“在砂反毒机构人手有限下，我们也加强与地方社区领袖的联系，通过他们的力量监督或宣导工作。”

在提到目前由砂拉越国家反毒机构下监管的人士时，她表示在该机构下被监视的前毒友人数过去4个月稍微下降。

在今年1月受到监管的前毒友共有1千269人，下降至今年4月份的1千204人。2月份及3月份遭监督的吸毒人数分别是1千237人及1千208人。

维妮路易透露，受监视的人士都是触犯1983年吸毒者法令或1952年危险毒品法令，他们有者是来自法庭的判处，或从戒毒所戒毒出来的前瘾君子；后者必须接受该机构长达2年的监管。

在各省被监控者方面，古晋高居榜首，其次是美里，再来是诗巫与民都鲁。

此外，维妮路易也表示，科技发展日新月异的确为该机构带来不小的挑战，因为人们更容易获毒品，所以该局时时都必须确保走在科技前端。她不否认学生涉及吸毒案件有所增加。她说，在社交网络普遍下，现在的青少年轻易便能通过智能手机便能接触毒品。

因此，维妮路易强调，每个人包括父母和校方都应扮演监督角色，除了观察学生每日举动，也应时刻提醒他们别误交损友而步入歧途，以致沉沦毒海。