德朗烏山陸交業者協會 會員人數不斷增加

德朗乌山陆路交通业者协会会长佳劳布莱英（左3）赠送纪念品，至德朗乌山州议员丹尼斯奥。

（本报美里2日讯）德朗乌山陆路交通业者协会周六晚在贝园酒店举行推展晚宴，借此机会团结和号召更多的该路段的陆路业者加入该会。

该协会为了隆重其事，还特别邀请了国会上议员拿督里汉卓担任主宾，同时也邀请了该会顾问德朗乌山州议员丹尼斯奥出席观礼。

丹尼斯奥提到，该会初期在成立时，预算仅能招募到约30会员。但是在大家互相传送信息和宣传下，报名欲加入的反应越来越热烈，而且几乎每个星期都在增加人数，如今已加至80人。

他希望大家不要看轻自身的职业，因为这份工作看起来轻松和自在，但是在路途上的经验不足，往往就会轻易发生事端，必须大家认真面对才能顺利完成任务。

他强调，在山路的驾驶与市区陆路不一样，驾驶者必须了解山路的路线、驾驶方式、突发情况的应对能力，还有在不同天气中所使用的轮胎、驾驶方式和给对象车讯息的方式，都是经验之谈。

他也说出自己在山路上所面对的多次惊险画面，幸好他的司机都是经验丰富的驾驶者，懂得在对方没有根据山路交通规矩时如何应对，才能每一次都化解危机。

除此之外，他也劝勉驾驶者要注重多项细节，这虽然与经验之谈无关，但是却是给予乘客的基本尊重和舒适感，也是让顾客可以更加享受该路程。

他称，他并不是要求大家在驾驶当中身穿西装打领带，但是车内的整洁、舒适必须兼顾，才能不让顾客一上车就有很坏的印象。

除此之外，由于野外不容易寻得公厕和方便的地方，所以必须事先对女性乘客说明，尤其是首次前往山区的游客，让她们可以做好心理准备，还有在启程前先处理好。

与此同时，大家也必须遵守彼此的约定，对说好的时间好准时而不是随意依自己的喜好迟到早退，这也会给予大家负面的印象。

而虽然大家与德士在平地路上的路线不同，但是随意加价都会让乘客表示反感。大家也常有阅读到报章关于该恶习给予顾客的负面回应，所以自己也不该轻易食言，或是做地起价才能保持好自身的服务素质。

他称，当初的想法是透过成立协会，团结和协助大家透过协会，寻找管道改善生活。他相信，在大家都努力发挥自身的特点和一起努力下，将能提高该服务领域的知名度，也能给予大家更多的认识和了解。

他劝勉大家，善用该协会的便利，一起讨论和解决难题，并齐心合力去招募更多的业者加入，壮大协会也能让会务更加繁荣强盛。