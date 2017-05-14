強硬派穆斯林食髓知味「打富」 印尼華裔將成下個目標

纳西尔曾在反钟万学的运动中扮演重要的角色。

（印尼雅加达13日综合电）印度尼西亚保守派伊斯兰教士纳西尔昨天声称，他已经计划好下来要展开新的“社会运动”以消除经济不平等现象，打击对象瞄准印尼华人和来自中国的外资。

纳西尔（Bachtiar Nasir）是保守派团体保卫印尼伊斯兰教士理事会运动（GNPF-Mui）的主席。他在接受路透社采访时说，占印尼人口少数的华人却掌握了巨额财富是个问题，他主张为原住民推行扶弱政策。

纳西尔（49岁）在南雅加达的一所伊斯兰中心受访时说：“这些华裔富裕以后，并没变得比较大方和公平。这是最大的问题。”印尼华裔占总人口不到5%，但掌控了印尼大多数的大规模商业集团和大部分的财富。

纳西尔说，外国投资特别是来自中国的投资，对印尼整体的助益不大。“我们的下一个任务是（维护）经济主权、（消除）经济不平等。政府应该确保不会把印尼卖给外国人，特别是中国。”

纳西尔这番言论料将进一步加剧印尼近期趋向紧张的种族与宗教氛围。

保卫印尼伊斯兰教士理事会运动曾参与发起一系列大规模示威，要法庭重罚被控亵渎伊斯兰的雅加达首都特区首长钟万学。钟万学日前刚被法庭判处亵渎罪名成立，入狱两年。

纳西尔曾经在印尼最大的电视台主持一个深夜宗教节目。由于他在反钟万学运动中扮演重要角色，在政府的施压下该节目已停播。

他在接受路透社访问中提到其它计划，包括要在旅游区禁酒、肃娼、把婚外情与鸡奸列为犯罪。

历史学者特里亚那认为，纳西尔的目的是要把印尼华人当成代罪羔羊。“这样的言论对我们的国家很危险，这是玩火的举动。他们是在散播不良信息，要让民众误以为其角色是在拯救国家。”

印尼总统佐科的发言人布迪在回应路透社的声明中说，纳西尔指总统给予印尼华人较大发展空间的说法不实。

他说，收入不平等和贫穷问题是政府要优先解决的问题。