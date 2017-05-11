強硬派伊斯蘭勢力料坐大 衝擊印尼包容性世俗國形象

钟万学9日被送入雅加达东区监狱后，他的大批支持者跟到监狱要求放人，并试图闯入，里头的警察赶紧筑成人墙抵挡。示威者到晚上还不肯离去。

（印尼雅加达10日综合电）印度尼西亚雅加达特区首长锺万学亵渎伊斯兰案被视为对印尼宗教容忍度的一次考验，分析员警告，随着法庭昨天判锺万学罪名成立并判监两年，印尼作为一个包容性世俗国家的形象将受冲击，印尼国内的强硬派伊斯兰势力也会继续坐大。

法新社分析指出，印尼长期以来因多数人口奉行温和伊斯兰教义而受到赞扬，该国也在宪法中保障了人民信仰六大宗教（伊斯兰、基督教、天主教、印度教、佛教与孔教）的自由。可是，在前强人总统苏哈多下台后的近30年来，印尼国内的强硬派宗教组织便开始逐渐壮大。

苏哈多执政30年间，印尼致力于维持世俗政策，使强硬派宗教组织难以发挥影响力。但1998年苏哈多倒台后，印尼转型为民主国家，伊斯兰捍卫者阵线（FPI）等保守派组织也有了更大的发展空间。

印尼人权组织同等机构（Setara Institute）副主席博纳说：“在后苏哈多时代，印尼社会显著地受到‘伊斯兰化’。如果只要是为了使人们与社会更服从真主，这并无问题，但我们现在看到的是一个不同的现象——激进主义的崛起。”

印尼国防大学分析师尤哈尼斯说，在锺万学案下判后，印尼作为包容性伊斯兰教堡垒的国家形象将受损。

随着保守派伊斯兰势力抬头，针对印尼少数宗教群体的暴力事件越来越多，受攻击的多数是基督徒，以及被部分逊尼派穆斯林视为异教徒的什叶派与阿末迪亚派穆斯林。一些教堂与少数教派的清真寺也在强硬派穆斯林施压下关闭。

在2011年一起引起国际关注与谴责的案件中，近千名强硬派穆斯林在西爪哇板底兰包围一所房子，阻止属于少数的阿末迪亚穆斯林举行宗教活动。攻击者公然在警察面前用刀棍与石块伤人，导致三人死亡。