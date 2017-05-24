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張慶信： 不受355修正法影響 非穆斯林 別干涉他族宗教

发布于 May 24, 2017
张庆信在拜访时，获长屋居民赠送特刊。
张庆信在拜访时，获长屋居民赠送特刊。

（本报民都鲁23日讯）民都鲁区国会议员拿督斯里张庆信表示，355修正法令只会对穆斯林构成影响，非穆斯林应该明白且无需多虑。
他不解为何有人对他认同355法案一事有异议。他重申355修正法案乃为扩大伊斯兰法庭权限，非穆斯林不应该干涉他族的宗教问题。
“作为人民代议士，我认为，这是穆斯林的事情，应该交由他们自己来解决。”
他强调，不论是任何种族信仰，都应该秉持着各族大团结的方向前进，国泰民安才能为国民带来安逸和谐的生活。
对于坊间指他仅在大选前夕下乡视察，张庆信强调，本身受委为首相东亚特使，政务繁多，在过去4年不断前往东亚国家视察，或可能忽略了部分内陆地区。
“虽然我人不在，但是心仍牵挂着内陆地区的发展，长屋有需要协助之处，可直接向人民服务中心求助。”
“而在我拜访期间，我也希望居民能直接向我反映问题，而不是在大选时才来反映。”
张庆信拜访长屋时强调，各长屋代表，必须聆听人民的需要，且要听取多数居民的意见，以维持长屋的和谐。长屋代表也必须具备判断力，去分辨正确的资讯。
他说，长屋居民要相互尊重及了解各族文化背景，不应该玩弄种族或宗教课题。国家的和谐得来不易，需要大家一起维持。
针对有长屋居民指他仅协助一小撮人，张庆信表示他对每个人都一视同仁。


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