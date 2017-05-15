張守江為首律師團 以自然法原則入稟法院

（本报古晋14日讯）行动党就埔奕区州议员陈长锋被撤销州议员资格事件，成立由砂行动党创党元老张守江为首的律师团，以自然法原则理由挑战，并在一个月内入禀法院。

律师团成员包括该党砂行动党联委会所有律师，即张健仁、林思健、杨薇讳、黄庆伟、郑爱鸰等人外，据说，外界许多律师也有兴趣加入有关律师团。

“我们将以挑战自然法原则的理由来挑战，自然法原则在法律上可被称为“神”的法令，它是超越一切的法令。”

张健仁是于今日下午，在行动党召开的紧急会议后，于新闻发布会上向媒体透露，长达一小时会议一致决定，要把陈长锋在州立法议会被撤销州议员资格事件带上法庭。

他认为，陈长锋案件，是整个国阵政府在摧毁民主法治的制度。他解释，在民主制度下有三权分立，用意就是要制衡、阻止执政者的滥权。

令他感到遗憾的是，施法、行政和立法，都在两天前的州议会发生。

他指出，议长和国阵州议员于当天扮演立法、司法和执法三个角色，对付和撤销陈长锋州议员资格。

对此，他称，如果不捍卫宪法的精神和原则，同样事件在未来还会发生在任何一个人身上。

与此同时，张健仁也称，相关事件除了在法律上有错外，往后也将会影响政府吸引专才回流计划。

他揶揄，政府在大马人才回流计划下视乎是要吸引国内人才回国，但是只要政治理念不同就被对付，这对国家进步和发展是不会有帮助的。