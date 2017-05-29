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張健仁：選委會收法庭傳票前 火箭不公布埔奕區戰將

发布于 May 29, 2017
左起为浮罗岸州议员黄庆伟、朋岭区州议员杨薇讳、丹绒峇都州议员周政新、陈长锋、砂州主席兼古晋区国会议员张健仁、行动党砂州秘书林思健、全国社青团总团长黄家和，以及柏拉旺州议员黄培根摄于新闻发布会上。
左起为浮罗岸州议员黄庆伟、朋岭区州议员杨薇讳、丹绒峇都州议员周政新、陈长锋、砂州主席兼古晋区国会议员张健仁、行动党砂州秘书林思健、全国社青团总团长黄家和，以及柏拉旺州议员黄培根摄于新闻发布会上。

（本报美里28日讯）砂行动党主席张健仁指出，在选举委员会收到法庭传票作出回应前，行动党不会宣布埔奕补选的候选人。
他说，按照正常的法律程序，选举委员会应该跟随法庭的审理程序，以及押后补选的日期，否则法庭裁决陈长锋胜诉，埔奕选区的州议员将因而闹双胞。
“如果他们硬硬来，行动党将硬碰硬。”
张健仁今午在美里行动党总部发布新闻上，如斯表示。
他指出，砂州宪法有两个不同的诠释，第一个就是当一个人曾经拥有另一国家的国籍，就算放弃了，还是不能参选；另一诠释法是一个人拥有外国国籍，倘若放弃了，还是可以参选。
他表示，行动党坚持第二个诠释法，即放弃外国国籍，就有资格被选为州议员。他认为，上述两个诠释法要怎样诠释州宪法，应该交由法庭裁决，而不是在州议会由州议员表决，以多数票作决定。
“这根本就是滥权，超越了联邦宪法所赋予立法权限、踏入司法权限内”，他透露，基本上这也是行动党起诉的理由。
他补充，今天他们可以诠释这个法令，明天他们也可诠释另一个法令，展现出专横、霸道的政府，在最高的立法机构也能肆无忌惮的横行，甚至将这种横行霸道的作风贯彻各个政府部门。
他认为，今天是对付行动党州议员，明天就是对付平民百姓，最佳例子如所得税追税的霸道作风，甚至连现在的警察部门也很霸道，黑警满天下。
“上梁不正下梁歪，行动党的责任就是纠正上梁。”


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