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張健仁：等選委會宣布 行動黨準備好應戰

发布于 May 18, 2017
张健仁（左）受大批媒体包围，追问陈长锋被撤销议员资格事件后续发展。
张健仁（左）受大批媒体包围，追问陈长锋被撤销议员资格事件后续发展。

（本报古晋17日讯）行动党砂州主席张健仁表示，该党随时准备好应对补选，当然也会先等候选委会对该议席做出正式宣布后，再另外做出宣布。
张健仁是今早于州立法议会媒体室召开新闻发布会，期间被询及若当真出现补选，该党是否已经准备好列出候选人时如是表示。
他也解释，根据陈长锋所说，陈长锋不是最后一步才放弃澳洲国籍，以准备回砂参选，而是在州选前便开始进行放弃澳洲公民权的程序。该党也认为陈长锋的确符合资格参选。
对于陈长锋国籍问题，他也赞赏澳洲是注重人道的国家，因为该国人民若申请获得其他国家国籍前，会先确保申请者成功申请后才正式撤销在该国的国籍，以确保不会成为无国籍窘境。
询及内政部调查该如何时，他表示这问题应该直接问内政部长阿末扎希。他说，若真调查，该党到时再寻对策。
另外，对于砂第二财政部长拿督斯里黄顺舸再议会中突然提动议要撤销陈长峰议员资格，他表示，该事件来得太突然，黄顺舸及议会并没有做出任何透露，因此是事发突然。
他也解释，陈长锋的确有受到TalentCorp机构的邀请，在附带条件的情况下邀请陈长锋回到我国服务，然而当时因为附带条件，他没有选择接受，不过还是自行选择回国。他说，该机构并不是笼统的邀请陈长锋回国而已，而是更详细的列出回国的条件。


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