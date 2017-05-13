張健仁：理應由法庭判決 並非由議長決定

陈长锋（右2）被议会撤销议员资格后，在众行动党议员的陪同下离开议会殿堂。左起为杨薇讳、周政新、张健仁及黄庆伟。

（本报古晋12日讯）行动党国州议员张健仁驳斥，砂国阵政府是以“议会诠释宪法条文”作风来判决和决定一名州议员是否违反宪法。

他揶揄砂国阵以立法、执法和施法“三合一”方式在州立法议会内执行，根本没有公正可言。

他今日中午，是在砂州立法议会以多数票通过撤除行动党埔奕区州议员陈长锋议员身份后，在媒体室召开新闻发布会上，如是说道。

“今日发生的是，立法本身也执行了法令，所以在这种三权合一的情况下，没有公正可言，它的诠释方式基本上就是一面倒！”

张健仁解释，砂拉越州宪法17(1)(g)的诠释方式，理应由法庭决定，而并非由议长决定。

“因为我们是三权分立的制定法令，所以所制定的法令是由司法来诠释，再由行政来执行。”

張健仁：回國時就決定

陳長鋒已放棄澳國籍

（本报古晋12日讯）行动党哥打圣淘沙区州议员张健仁认为，以双重国籍为由，提呈撤销埔奕区州议员陈长锋州议员资格的动议，是一个不公平的动议。

他指出，该党埔奕区州议员陈长锋早在很久以前就已经早澳洲定居，随后在马来西亚人才回流计划下被召回国。

他说，当陈长锋决定回来马来西亚的同时，就已经决定放弃澳洲国籍。 如今，陈长锋也不再持澳洲国籍身份。

他续说，陈长锋双重国籍身份的指责早在选举前就已经传到沸沸腾腾。尽管如此，埔奕区选民还是选择把选票投给了陈长锋，让他成为该区的人民代议士。

张健仁是于今日上午在州立法议会媒体室召开新发布会上，为被撤销议员资格的陈长锋打抱不平时，深感不满。

張健仁：無法帶上庭申訴

法庭不能干涉立法程序

（本报古晋12日讯）行动党砂州联委会主席张健仁指出，基于今日州立法议会的裁决属立法机构的决定，而在砂拉越法令下，议会内所做的任何决定法庭是不容干涉的，惟，该党会深入探讨和研究，以寻求一个大原则针对立法议会裁决提出申诉。

张健仁是于今日中午，在州立法议会裁决撤除行动党埔奕区州议员陈长锋议员资格后，在媒体室召开新闻发布会上向媒体解释。

虽然在砂拉越法令下，议会所做的任何决定，法庭是不容干涉的。不过，他相信，会有更大的法律原则或宪法原则能平反此决定，即州议会内是不能剥夺民选代议士。

获询及，是否会将此事件带到法庭申诉时，也是行动党国州议员的张健仁称，基本上把此事件带到法庭是一个障碍，因为法庭不能干涉立法程序，这也是基本的原则。因此，是否能越过此原则，就必须再详细研究。

不过，他坚信，行动党深入研究后，必能研究出一个所以然或是更大的原则来让该党寻求申诉。

黃慶偉：議會秘書將致函選委會

埔奕區議席已懸空

（本报古晋12日讯）行动党浮罗岸区州议员黄庆伟表示，选举法庭有权宣判选举中落选者自动成为议员，若选举中出现多名候选人，则可以败选者当中最高票者当选，不过，针对陈长锋的案件则是议会直接宣判被撤销资格，而砂拉越宪法内并未设立类似权限，因此埔奕区议席基本上已经悬空。

他是今午于州立法议会期间，被媒体记者询问陈长锋被撤销议员资格的相关问题时，如是指出。

此外，他也表示，州议会秘书将致函选委会以知会该会，以便部署补选事宜。他也指出，选委会属于行政，故无法自行决定是否进行补选，必须在获得通知后，才进一步进入筹备补选工作。

巴魯比安：違背三權分立精神

議會決定像履行個人權力

（本报古晋12日讯）公正党砂州主席巴鲁比安指出，身为一名律师，他认同立法、司法及行政应该三权分立，故不认同议会通过动议撤销陈长锋议员的作法。

他说，他与同僚站在同一立场，即认同议会不该做出上述撤销议员的决定，尤其认为该事项应被带入法庭去。

他任何民主制度国家，都是拥有良好的立法、司法及行政，并应分开管制，以确保不会越过彼此的权限。在上述事项，他认为议会的决定似乎已经违背有分开管制的制度，更像是履行个人权力。

也是巴卡拉兰区州议员的巴鲁比安，是在议会表决撤销埔奕区州议员陈长锋议员资格后，陪同后者到媒体室召开新闻发布会时，如是表示。

他也强调，陈长锋的国籍问题已经带入法庭，作为一名律师，他认为这项裁决对当事人不公平。

不但如此，他也认为，议会做出上述决定，恐怕将会向广大民众发出一个不恰当的信息，人们会认为政府可为所欲为，却不让问题通过法庭去解决。

“我非常认同，今日是一个可悲的一天。”