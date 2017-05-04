張健仁：滿足支持者要求 505晚宴增至115桌

（古晋3日讯）行动党砂州主席张健仁感谢支持者的大力支持，让该党本月5月5日千人宴晚宴原定的100桌餐卷在两个星期内已售罄，而且还有许多支持者还致电询问欲买票。

张健仁表示，为了满足更多支持者的要求，该筹备会决定增设多15桌至115桌。这也是天阁（晚宴场所）所能够摆设的极限了。

张氏透露，当晚除了行动党太平区国会议员倪可敏将和大家分享时下全国政治形势之外，该党法律局主任兼蒲种区国会议员哥宾星也将出席当晚晚宴。

张健仁说，哥宾星也是他和实丹宾国会议员陈国彬“BERSIH4”政府检控案中辩护律师团的首席律师。该检控案于本月2日至5日，继续在古晋地庭开审。5日当天，白天审讯结束之后，当晚哥宾星也将与大家分享行动党众多议员们所面对的政治迫害。

他也说，除了他本人和陈国彬，行动党其他领袖如已故卡巴星、林冠英、苏健祥、潘检伟、陆兆福，等都面对国阵政府的检控。倪可敏本身也经历了5次手提电话被警察以调查名义扣查。

张健仁表示，今次的晚宴主题为“不换政府，生活更苦”，贴切的反映目前人民的心声。而更重要的是，种种人民所面对的问题，都源自政府的政策和贪腐：

一、长期的贪污浪费，导致国库空虚，马币贬值。从2013年505当时马币对美元的3令吉兑1美元，到今天的4.5令吉兑1美元，马币已跌价约50%。这也意味着，国家的资产缩水约50%。

二、政府实施消费税填补国库，还国阵的贪污债。这锐减人民消费能力，也降低生意和经济量。

三、雇员阶级面对工资赶不上通膨和与日俱增的生活费。

四、雇主阶级面对生意量下降，内陆税收局和海关局压迫性的追税行动。

“更详细政治局势和发展，就留待5月5日当晚，由当晚的演讲者和大家分享。我们也有邀请到公正党砂州主席巴鲁比安和诚信党砂州主席Fidzuan出席致词。已买票者，敬请准时到场，晚宴于傍晚6时30开始入席，7时准时开始。”

欲买票者请尽早联络张健仁：017-228 8221、杨薇讳：016-889 8544、黄庆伟：016-868 1239或陈国彬：012-977 4983。