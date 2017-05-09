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張健仁：沒委華裔副首長 顯示阿邦佐言不由衷

发布于 May 9, 2017

（古晋8日讯）既口口声声要“华社回归政治主流”，却又不委华裔副首长，阿邦佐展示言不由衷的种族政治倾向。
行动党砂州主席张健仁表示，有无华人副首长，对大部份华人而言，都是无关痛痒的事。它只是人联党自我陶醉的一个虚设职位。
张健仁佐证，就以华人最关心的课题，“教育”而言，当年有人联党的华裔副首长兼财政部长，独中没有常年拨款，独中统考文凭连名义上的承认也没有。
“砂拉越的独中得到常年的拨款，是在人联党失去副首长职、失去财长职，也是人联党失去大部份议员的时候。 也是在这人联党最少议员的时候，独中的统考文凭才得到砂州政府名义上的承认！”
“这证明，华社普遍的权益，和人联党有无部长或副首长，是没有关系的。 反而，当人联党最弱的时候，华社得到最多的利益。 这是反比的关系。”
张健仁表示，虽然副首长职位不关华社权益，但，既然阿邦佐日前才公开发表要华社“回归政治主流”，那，他拒绝委任一位华裔为副首长的决定，是很明显的言行不一。
“一边厢说要‘华裔回归政治主流’，一边厢却连3位象征性的副首长职，也不委任一位华裔副首长。 况且，华人占砂州人口是大约30%。”
张健仁指出，如今阿邦佐的新内阁阵容，人联党继续成为可有可无的陪衬品，土保党今有1为首长，2位副首长。 这也严重违反国阵所谓分享政权的原则，它更相似西马巫统一党独大的政治组合。 在砂州，土保党也即是西马的巫统。
“看来，阿邦佐不只允许巫统的政策入侵砂拉越，他本身也在实施巫统的政治模式，即，一党独霸的政治组合。”


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