張健仁若輸2官司 哥打聖淘沙或補選

張健仁若輸2官司 哥打聖淘沙或補選

（本报古晋26日讯）哥打圣淘沙区可能迎来补选？行动党哥打圣淘沙区州议员张健仁表示自己身上有2宗官司缠身，一旦被定罪，加上被罚款超过2千零1令吉，便宣告失去议员资格，届时补选之说便成真。

张健仁形容，第一宗是因出席净选盟4.0集会被控的案件，目前控方已经结案了，法庭会在接受双方结案陈词后便会下判，到时便知道他需不需要传召证人，辩方需不需要出庭作证。在这个阶段若法庭认为表面罪名不成立，那么他就不需要传召证人，不需要到法庭作证。

“到最后，如果下判，我输的话，罚款超过2千零1令吉，就要补选了。”

他形容，第二宗是砂州政府起诉他的案件，当时在高庭成功撤销案件，然而上诉庭推翻高庭判决，当时没有下令说要去审讯而直接下判说他的言论构成毁谤。

“我们也上诉到联邦法院，目前联邦法院已经庭审完了，但还没下判。”

他说，若联邦法院判定有罪，那就会回到高庭，以判定要作出多少赔偿。他形容，该案是要求赔偿1亿令吉，如果真是1亿令吉，他就准备破产，到时就失去资格，而进入补选。

他是今早于反贪污委员会古晋办公室外接受访问时，如是表示。

他也指出，联邦法院在2至3个月后可能下判，而净选盟案则是6月28日判决表面罪名成立或否，若表面罪名成立就进入辩方传召证人审讯。

换言之，哥打圣淘沙区补选或否，未来数个月或有分晓。