張健仁率眾領袖禮貌拜會 行動黨向首長表達立場

（本报古晋17日讯）行动党众领袖今日下午1时礼貌拜会首长拿督阿玛阿邦佐哈里，并向后者表达了该党希望趁着巫统还未整合力量之前，把握此机会争取更多砂州应有权益。

行动党主席张健仁随后在新闻发布会上指出，这项礼貌拜会大约进行了45分钟，而行动党以往也都会趁着新任首长上位，安排时间礼貌拜会对方，包括如过去在前已故首长拿督阿玛阿德南上任时，与其用餐拜张健仁率众领袖礼貌拜会

行动党向首長表达立场会一样。

张健仁说，在拜会期间，他向首长表达了行动党的立场，即要求联邦政府归还50%在砂州所征收到的税务，以及20%的石油开采税。

“我们认为社会在进步之际，人民的知识与智慧也会随着提升，因此对于这种权利下放，以及反对权利过于集中在联邦的声音越来越大之际，州政府就应该趁着巫统在闹分裂之际，积极作出争取。”

张健仁以一些先进国家为例，他们这些国家的州属权利已经越来越大，所以砂州也应该争取应有的权益。

他也再度重申，只要反对党能在来届国会选举中成功绊倒国阵取得执政权，即使砂州仍然是由国阵政府执政，这个归还50%税务及20%开采税的承诺还是会实行。

对于行动党的这项立场，张健仁表示首长拿督阿玛阿邦做哈里有表明他们会用他们自己的方式去争取，至于如何争取则保密，而他也不便发言。

在这项礼貌拜会中，出席的行动党领袖包括有张健仁、周政新、郑爱鸰、杨薇讳及黄培根，至于黄庆伟则因人在法庭，所以较迟才出现。

至于与会的国阵领袖方面，除了首长拿督阿玛阿邦佐哈里，出席者尚包括了副首长拿督阿玛道格拉斯、拿督史蒂芬伦迪及拿督阿都卡林。