張健仁於今屆州議會 呈9口頭1書面回答提問

（古晋10日讯）今届州议会，张健仁提呈9口头提问和1书面回答提问。

古晋市国会议员兼哥打圣淘沙州议员张健仁表示，过去他的许多口头提问，议长都把它编排到每天开会众多议员口头问题的后半部，使他的问题都无法在州议会有机会被回答。 而且，那些没有被回答的口头提问，即使政府官员已有准备好答案，也不会把这些答案给予在野党的议员们。

“因此，我在过去几届的州议会，所提呈的都是要求书面回答的提问。 但是今次开会，是阿邦佐上任为新首长的第一次州议会，就给他一个新尝试。看看他是否也是和过去的首长一般，逃避我的提问？”

张健仁列出以下他所提呈的10到问题：

1.询问首长，其所建议的砂州发展银行将是如何操作，而对于政府注入该银行的款项的使用，州立法议会是否将有任何控制和监督？ （口头回答）

2.询问首长，砂州政府和联邦政府对于砂州所索取的20%石油天然气开采税的谈判进展如何？ 请解释，为何有关事项的动议于2014年在州议会通过之后至今仍无下文？（口头回答）

3.询问首长，既然砂州政府认为《2012年领土海域法令》违反联邦违宪，那为何砂州政府还继续允许联邦政府不断的掠夺砂州最有价值的天然资源，即，岸外石油？（口头回答）

4.询问首长，为何贱卖砂州政府在SACOFA有限公司50%的股权给CMS Berhad，在鉴定售价时，完全没有考虑到该公司的控制权的价值、无形资产的价值以及市场上电讯公司本益比的考量？（口头回答）

5.询问首长，为何对于猪毛刷的事件，砂州政府静若寒蝉，而砂州政府对于穆斯林在不关系到食品加工和准备的过程中使用猪毛刷的立场是什么？（口头回答）

6.希望首长，砂州政府是否有计划承办以英语为媒介语的私立学校，以便提升砂州年轻一代的英语水平？（口头回答）

7.询问首长，砂州政府是否将（如已故首长阿德南所提到的）在砂州各主要城市落实免费公共巴士服务，以减少交通堵塞问题并减轻中下收入一群的负担？（口头回答）

8.询问首长，政府将之前原本被列入沙玛再也免税工业区的多少英亩地段转为房屋和商业发展？请列出那些得到这些地段的公司名字，它们各别所付还政府的费用以及为何政府将这些原本被列入免税工业区的地段，转为房屋和商业地段。（口头回答）

9.询问首长，在泛婆大道工程配套2中所指定的古晋西连路4里、6里、7里及9里的架空大道，几时才会开工和竣工？ 它们的各别建筑价格是多少？（口头回答）

10.询问首长，自我于2012年3月5日提呈了一份有关史都东徒殖区完整的基建设施报告之后，至今政府已完成了多少的基建提升工程？ 请列出有关所有的工程及它的建筑价格。（书面回答）