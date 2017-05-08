弱點就是優點 劉久健冀勿看輕自己

美里彭城刘氏宗亲会在东林高尔夫球俱乐部举办的欢送宴现场摄。

（本报美里7日讯）砂拉越彭城刘氏公会联合总会长拿督斯里刘久健表示﹐做人最重要是不要看轻自己﹐自己的弱点就是优点﹐要勇于将它展现出来。

他以自己过往的成长经历来启发大家﹐所谓的借口都不是让人成为失败的理由﹐只要敢做﹐没有什么事是成功不了的。虽然他本身出自贫苦家庭﹐没学问﹑没本钱﹐但是凭着他本身的信念﹐将一切危机都转化成生机﹐如年少时的被欺负到受人尊重﹑没有学识却成功从低层跃升至总经理﹐到后来自创门户从事木山﹑油棕业﹑教育界﹑可谓样样成功﹐没有什么难得到他﹐被人号称为“九把健”还真不是盖的。

“凡是要相信自己﹐要学会从危机中找出路。赚钱的颠峰时刻﹐就是在危机存在的时候。”

他指出﹐只要有心做﹐一切都不会太迟。就如他从50岁才开始进行油棕业﹐到今日66岁﹐却也成功作出一番好成绩﹐更赚进了不少桶金﹔在教育界﹐成功将廉中打造成精英学校﹐在全国61间独中里﹐无论学术﹑运动﹐廉中总是一举拿下超过一半的奖项。

“凡是要相信自己﹐要学会从危机中找出路。行情再坏都好﹐赚钱的颠峰时刻﹐就是在危机存在的时候﹐就如同大公司一直都稳健﹐那么小公司根本就没有爬起来的机会。要相信﹐危机就是转机。”

砂拉越彭城刘氏公会联合总会长拿督斯里刘久健是于昨晚出席美里彭城刘氏宗亲会在东林高尔夫球俱乐部举办的欢送宴上致词时，发表上述谈话。

東西馬文化 劉國泉矢拉近差距

（本报美里7日讯）马来西亚刘氏总会总会长拿督刘国泉表示﹐文化的差距不是失败的理由﹐他将用尽他在任的期间内﹐努力把差距变成零。

“我自上任总会长后的一年多里﹐在推动会务中﹐东西马文化的差异肯定存在﹐无论是思想﹑生活习惯﹑社会理念等都会有异﹐没有分谁对谁错。但是在我的领导下﹐我会尽量把距离拉近﹐并期望变成零距离。”

刘国泉昨晚出席美里彭城刘氏宗亲会在东林高尔夫球俱乐部举办的欢送宴上致词时表示﹐砂拉越彭城刘氏公会联合总会长拿督斯里刘久健是他学习的榜样﹐而作为马来西亚刘氏总会领导者﹐他也会像拿督斯里刘久健般那么成功把刘氏做到最好。另外﹐他希望马刘总会可以得到拿督斯里刘久健的支持﹐以让公会稳固成长﹐更有望在全马华社中擦亮金字招牌。

“我认同拿督斯里刘久健的言论﹐所有借口都不是理由﹐最强的道理是﹐敢去做﹐愿意去做﹗”

此外﹐马来西亚刘氏总会总会署理总会长拿督刘德泉也认同拿督斯里刘久健﹐从他身上可以得到很多启发﹐受益良多﹐希望往后有机会可以再次和他多交流学习。他也感谢在2天的活动期间内得到拿督斯里刘久健和美里刘氏公会成员们的热情款待﹐让活动都顺利展开﹐相处愉快。