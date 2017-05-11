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廢除沿海運輸政策 法迪拉：好處多物價跌

发布于 May 11, 2017
法迪拉尤索与受惠团体的代表合影。
法迪拉尤索与受惠团体的代表合影。

（本报古晋10日讯）柏特拉再也区国会议员拿督斯里法迪拉尤索不解为何砂拉越和沙巴行动党对首相拿督斯里纳吉废除沿海运输政策的决定有着不同调，更以不点名的方式指行动党古晋区国会议员张健仁没有根据现实的需求，便盲目政治化沿海运输政策的废除决定。
他说，沿海运输政策是项保护性政策，在该项政策下，过去国际运载货物主要只能在巴生港口卸货，再从巴生港口把货物交给小型船只运送。
“也许对地方上的船务业者认为，要保护本地船务业就不能废除沿海运输政策。但，对多数人民而言，废除沿海运输政策将会带来好处，因为国际运载货物可以直接运抵砂拉越，间接降低运输费。”
也是联邦工程部长的法迪拉尤索今日在2017年度拨款移交仪式后受访时表示，政府希望藉由运输费的降低，促成砂拉越和沙巴两州的物价降低，所以首相纳吉才决定废除沿海运输政策，这项决定也获得工业业者支持。
“在各界的反馈方面，我们看到行动党古晋区国会议员张健仁反对废除沿海运输政策，不过，沙巴的行动党却支持废除沿海运输政策，我也不明白怎么会这样。有时候一些人是也政治化，不是也政治化，根本没有了解现实的发展。”
兼任砂国阵及土保党青年团团长的他支持首相纳吉的这项决定，并认为这项决定会为大部分人民带来益处，特别是稳定砂拉越物价方面。
“就算（降低运输费后）本地物价还是比西马贵一些，也起码不至于太过分昂贵，希望能减轻人民的经济负担。”
被询及泛婆大道建竣后是否也会有助于稳定本地物价时，他表示，一旦泛婆大道建竣，会缩短路程及降低运输费，因为双向双程道的建设可方便车辆更快速移动，一些路程会被缩短，就会降低运输费。
“希望运输费的降低能确切的对降低物价起正面作用，让现时城乡面对的物价差距过大问题得以缓解。”


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