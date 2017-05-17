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廢車占據停車位 葉耀星通知當局處理

发布于 May 17, 2017

（古晋16日讯）在近期间，人联公共投诉局主任叶耀星接获三辆被废弃的汽车投诉并与该处的某业主接洽，地点位于古晋六里的Taman Desa Paul。
三辆被废弃的车辆，却对业主们造成了困扰，而且这些废弃的汽车占据了给予客户的停车位。最近，巴达万市议会也批准了道路承包商进行焦油密封改善工程。但因为这些废弃的汽车却阻碍了承包商的进行工作，而且也影响店前的道路改善状况不均衡。
接获求助之后，叶耀星与巴达万市议会执法人员一起前往检查和评估情况，是否可以解决他们所提出的问题。在检查当时却发现，三辆废弃的汽车都没有显示道路税贴纸。
人联公共投诉局主任叶耀星感谢巴达万市议会执法人员迅速采取行动，向废弃车辆的车主发出移除通知书。如果在规定的时间内没有将废弃的车辆移走，执法人员将确保所有的移除费用将由车主承担。
叶耀星劝告公众一起合作和顾虑，今后不要将废弃的车辆停放在市议会产业范围内。
人联公共投诉局已做好准备并尝试通过相关部门解决影响社区的公共议题。人联党公共投诉局已准备好为面对相关问题却不懂得如何处理的民众伸出援手。
任何相关事宜可联系人联党公共投诉（016-7797688或082246999）或亲临人联党总部。


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