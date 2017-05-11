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廖中萊：致富無捷徑 金錢遊戲須守法

发布于 May 11, 2017
廖中莱（左3）移交义款予弱势群体，发扬佛教教义。左起是许来贤及明吉法师。
廖中莱（左3）移交义款予弱势群体，发扬佛教教义。左起是许来贤及明吉法师。

（八打灵再也10日讯）交通部长拿督斯里廖中莱向“解救普通人”（JJPTR）创办人李宗圣喊话，任何涉及金钱的游戏都须依据我国的法律进行。
他说，所谓的金钱游戏，必须要依据国家的法律，尤其是符合国家银行的规矩。
“任何社会都有法律存在，它是依据社会形态和道德层面说拟定的法律，我认为他应该要遵守。”
他也是马华总会长，他今日在八打灵再也观音亭出席浴佛仪式后，透过媒体提醒大众，这个社会没有所谓快速致富的捷径，所以必须踏实地面对社会上的挑战。他以一则佛教故事为例，“佛陀和随身侍者阿难去行乞，看到沟边土里露出黄金，佛陀说‘阿难，毒蛇！’，阿难说‘毒蛇，世尊！’。两人毫不停留的走了。可是，在田间劳作的两个农夫，闻声而来，发现黄金便欢天喜地占为己有了，结果因为非法占据国家财产而招来杀身之祸。”
廖中莱说，不能挪用不义之财，加上今年大马佛总的卫塞节主题是“净化社会，安国立民”，呼吁国人除了在反对金钱游戏上，也必须付出其他净化社会的努力，如抗腐败、打击贪污、发扬社会公义等等。
“这个主题在于如何唤醒社会人士关注目前的社会课题，包括如何发扬佛教教义如包容、祥和、团结的价值观，强调如何净化社会，自我净化，如何发扬优良的价值观。”
“不要因为这个时代迅速的改变，科技的发达而迷惑人心，因为科技是看你如何使用，可以用在好的也可以用在坏的。所以我们认为21世纪，我们要发扬心灵世纪，让我们净化社会。”
出席浴佛仪式者，还有人民公正党八打灵再也南区国会议员许来贤、观音亭监院明吉法师等。
廖中莱说，他领导的马华公会要向马佛总学习，因为党投入政治斗争的目的，言简意赅，就是安国利民。他指出，“安国利民”可以理解为，先是国家安宁稳定，然后人民才能共享福祉。这也正是马华长期对人民的承诺。他在出席马佛总雪隆分会举办的卫塞节庆典时强调，马华要全力捍卫国家的独立与自主、多元与中庸，世世代代都将在这里繁衍生息，与马来西亚共存共荣。他说，基于这种家国情怀，马华根据政府今年对国庆的概念，特别制订了国庆的中文主题——“生于斯，长于斯-马来西亚-我的国，我的家”。他希望借此唤起全体人民抛开歧见，搁置矛盾，把安国利民列为重中之重。


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