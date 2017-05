年會初成團契成功舉辦 全砂510汽車尋寶活動

参赛者拿到指示,开始讨论路线并计划。

(诗巫11日讯)由砂拉越卫理公会砂华人年议会初成团契主办,“全砂510汽车寻宝活动”已于5月10日上午成功在诗巫、古晋、美里、民都鲁、泗里街五个区域同步进行,反应热烈,参加者亦获益良多。

该项活动是年会初成团契的其中一项事工也是首次举办的活动之一,主要目的在于拉近各牧区间的联谊与交流,不仅帮助弟兄姊妹透过此活动在教会中建立美好的关系,也进一步地培养团队的合作精神。

这次汽车寻宝活动的寻宝范围主要是根据各区域的特点如以当地的市标、文化景点、公园、壁画等等作为进行活动的特定指示范围。参赛者透过跟着锦囊指示寻宝的过程中,也更加认识各区域的特点。指示图的活动地点大都设在市区的范围。

诗巫方面,参赛者须按指示进行一系列有趣且考功夫的活动大比拼如到壁画处拍照、分发复印单张、到中央市场和不同友族进行交流摄影、靠创意寻找“五饼二鱼”、寻找路牌、拍摄诗巫市标等等。大家都认真的参与,玩得不亦乐乎。中午11时左右,参赛者就陆续回到富雅各广场进行查考及背诵经节以获取额外分数的大比拼。

年会初成顾问林忠锦牧师为该活动进行勉励及颁奖,并勉励大家要寻找那上好的生命至宝“主耶稣”而不单是游戏中的宝。汽车寻宝只是一个游戏,透过汽车来寻找游戏中的宝,透过寻宝来联系关系、交流及启发人生之宝。到底真正的至宝在哪里?这是一个基督徒需要思考的生命问题。一个基督徒在玩游戏进行寻宝时,要以基督的心为心,以基督为主,要散发出基督的香气,以基督为至宝。因为那游戏中寻到的宝都会化为粪土。只有寻到生命中的至宝,耶稣基督才是真正的宝。

年会初成团契主席尹士华也希望能透过更多类似的事工活动来拉近各个团契之间的友好关系。他也希望牧区初成团契能与年会层面的事工有更美好的配搭及服侍,这样就能让神的事工更加被推广。

以下为“全砂510汽车寻宝活动”的各区参与队伍及成绩:

(一)民都鲁区参与队伍:11队

第一名:恩光堂-We are 划木累

第二名:恩光堂-4 in 恩

第三名:恩光堂-Blue Storm

安慰奖:恩光堂-Knight Rider、荣恩堂-普通人

最佳服装奖:民恩堂-情觅之旅

最佳汽车装饰奖:恩光堂-We are 划木累

(二)古晋区参与队伍:15队

第一名:三一堂-FF9

第二名:三一堂-活力全开

第三名:晋福堂-无敌最寂寞

安慰奖:晋福堂-Red Runner、晋道堂-忍耐1

(三)美里区参与队伍:7队

第一名:感恩堂-感恩2

第二名:感恩堂-感恩4

第三名:美安堂-喜乐美安

安慰奖:感恩堂-感恩1、感恩堂-感恩3

(四)泗里街区参与队伍:6队

第一名:新怀仁堂-新怀仁1号

第二名:怀仁堂-怀仁1号

第三名:怀仁堂-怀仁2号

安慰奖:怀仁堂-怀仁3号、怀仁堂-怀仁4号

(五)诗巫区参与队伍:15队

第一名:圣道堂-圣初6号

第二名:福源堂-达太一队

第三名:宣恩堂-宣恩A队

安慰奖:宣道堂-BESTILL、圣道堂-圣初8号

最佳服装创意奖:宣恩堂-宣恩C队

脸书最多Like奖:福源堂-钢铁侠车队