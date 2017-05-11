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希聯已鑒定首相人選 阿茲敏：適當時機公布

发布于 May 11, 2017
阿兹敏（蹲者）出席“以人民为中心”嘉年华，移交援助金弱势群体。站者左3是许来贤。
阿兹敏（蹲者）出席“以人民为中心”嘉年华，移交援助金弱势群体。站者左3是许来贤。

（吉隆坡10日讯）人民公正党署理主席拿督斯里阿兹敏透露，希望联盟已经鉴定首相人选，不过，他不愿透露名字。
他指出，希联会在适当时机，公布首相人选。
他也是雪兰莪州务大臣，他今日在哥打白沙罗出席“以人民为中心”嘉年华，受询希联是否未鉴定首相人选时，如是回应。
随着盛传第14届全国大选或最快在今年9月举行，坊间揣测，前副首相兼土著团结党主席丹斯里慕尤丁为希联的首相人选之一，阿兹敏则是副首相人选。
针对本身为副首相人选，阿兹敏没证实或否认，他说，国家有许多领袖来领导，他只是雪州一个小小领袖。
昨天，首相署前首相兼民主行动党党员拿督再益推举前首相兼土团党总裁敦马哈迪为希联的首相人选，不过，希联领袖受询时依然避谈此事。
再益认为，在野党唯有推举马哈迪为替代首相，才能对抗首相兼国阵主席拿督斯里纳吉，并争取马来选票，进而推动改朝换代。
公正党八打灵再也南区国会议员许来贤也有出席活动。
阿兹敏重申，雪州政权稳定，更批有心人士炒作课题，予人雪州政府倒台的假象。
他认为，许多人嫉妒雪州政府成就，才会出此下策。
“许多人妒忌（我们的成就）。如果我们每晚8时观看电视，我每日面对攻击，而雪州备受欺负。”
他指出，他在海外公干一周，好像有人要推翻州政府，就好象州政府将会倒台，希联不稳。
他认为，这全部都是一些人策划的一场戏。


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