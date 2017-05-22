希望學術領域後繼有人 邀碩博生發表漢詩論文

全体出席者合摄于新闻发布会上。前排左起为第三届东亚汉诗国际学术研讨会秘书吴燕梅、副主席许守良、主席余曆雄博士、副主席黄政仁及财政陈慧萍。后排左起则分别为委员丘仕铭、委员杨婉璇、委员许雁君、委员赖凤英及秘书萧婷忆。

（本报诗巫21日讯）“第三届东亚汉诗国际学术研讨会将特别安排3场青年论坛，我们希望学术领域后继有人，故此设立一个平台予青年群体，邀请至少7位目前攻读硕士、博士班的青年，让他们能有机会发表汉诗研究论文，而其中2位来自新加坡国立大学。“

马来西亚汉学研究会会长暨研讨会筹委会主席余曆雄博士今午在诗巫召开的一项新闻发布会上，提出了上述事项。

他说，第三届东亚汉诗国际学术研讨会也将有8至10位马、新汉诗的研究员，发表学术研究论文，包括在新加坡的汉诗研究情况。

“这是一项大型的研讨会，邀请来自国内外的多名学者，同时亦是马来西亚汉学研究会、马来西亚诗词研究总会以及砂拉越诗巫诗潮吟社，这3个单位首度联合举办，而台湾中正大学作为支援，故学术份量相当高。”

他指出，首届及次届东亚汉诗国际学术研讨会在台湾中正大学主办，当时也邀请了马来西亚的汉诗研究人员发表学术论文。“过后，主办当局强调，我们的论文和诗词作品与台湾、中国的水平不相上下，故觉得应来到马来西亚举办第三届东亚汉诗国际学术研讨会。

余曆雄博士说，而在马来西亚，诗巫这个地点是最好的选择，因为诗巫乃“诗中之巫”。而在汉文中，巫师扮演了沟通天人的角色，且即以诗词沟通天人。

“此外，在诗巫的诗潮吟社亦是历史悠久，经周详的考察后，台湾中正大学认为诗巫是最适合的举办地点，并就此做了多方的准备。”

他强调，这是一场学术与文学的结合，更是学者与诗人的聚集，堪称一场世界性的活动。

“同时，这个学术研讨会也与全国诗人雅集结合在一起，这项每年一度的全国性活动，安排在今年中秋佳节的周末举办，即第43届全国诗人丁酉年中秋雅集。去年这项活动在马六甲举行，而今年可望吸引2、300人聚集在诗巫。”

至于马来西亚诗词研究总会（简称大马诗总）及诗巫诗潮吟社新届理事就职典礼，以及2017年度大马诗总诗人奖颁奖典礼，也将于今年10月7日晚上7时在诗巫晶木酒店5楼盛大举办。