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巴士製造領域成長高 中小企業應把握機會

发布于 May 12, 2017
魏家祥给本地巴士制造厂生产的电动巴士一个“赞”。
魏家祥给本地巴士制造厂生产的电动巴士一个“赞”。

（新山11日讯）首相署部长拿督斯里魏家祥指出，我国巴士制造工业领域，预计在2020年时将达到7亿6310万令吉的成长，中小型企业应该看准机会，例如提供制造零件。
他说，2010年，巴士制造工业有1亿8410万令吉的成长，在2015年增至5亿5170万令吉，预计未来5年，在政府强化公共交通服务下，将带来更大的成长。
他今日见证顺丰客车制造厂有限公司与美国Greenpower Motor公司签署买卖合约后说，如美国和加拿大的先进国，已使用电动巴士，中小型企业可瞄准这个庞大市场。
他指出，有一项报告指全球对于电动巴士的需求量，在2020年时可达到2万1000辆，也有另一项报告指2025年时，电动巴士需求量是4万700辆，增长21.7%。
“中国准备全面落实低碳社会，电动巴士的市场相当庞大，本地中小型企业应该捉紧这个商机。”
魏家祥认为，中小型企业应该随着市场的需求变化作出转型，就像顺丰客车制造厂25年前是一间维修罗里车枓的小厂，过后转型制造巴士，目前已转型制造电动巴士。生产的电动学巴还出口至美国。
他说，双威城目前有15辆电动巴士提供服务，行驶的路程达5.4公里。
他指出，政府已建造一条电动巴士专用的高架道路。
他说，砂拉越州政府也有意要在古晋等地落实电动巴士计划，这些地点有百万民众。
出席者有顺丰客车制造厂有限公司首席执行员彭中庸、执行董事彭新华、柔大臣莫哈末卡立特别事务官陈书北、地不佬区国会议员邱思祥、新山市议员洪文兴、黄培华等。


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