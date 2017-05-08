州議會週四起召開 多年來罕見情況

砂州议长拿督阿玛阿斯菲雅（右）及副议长格拉瓦在会议结束后，摄于新闻发布会。

（本报古晋7日讯）首次由新上任首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里为首的砂拉越州立法议会将会在本月11日至22日召开。是次州立法议会也是多年以来，罕见在星期四展开为期8天的会议。

砂州立法议会议长拿督阿玛阿斯菲雅表示，第十八届第二季度第一次州立法议会将于本月11日至22日召开，期间扣除没有开会的星期六和日（13日、14日、20日和21日），为期8天的会议也将入场在每日上午9时开始。

此次州立法议会只有一项法案，即2017年附加供应（2016）法案，将由第二财政部长拿督斯里黄顺舸提程，会在12日进行一读，16日2读及3读寻求通过。

与此同时，他指出有9个动议提程于州议会，其中一个由行动党浮罗岸区州议员黄庆伟提程的动议遭驳回。

其余8个即将提程于议会殿堂的分别2个来自行动党柏拉旺区州议员黄培根、1个来自行动党浮罗岸区州议员黄庆伟、1个来自公正党巴都林当区州议员施志豪、2个来自行动党埔奕区州议员陈长锋、1个来自行动党哥打圣淘沙区州议员张健仁及行动党丹絨峇都区州议员周政新。

施志豪所提呈《2017年公民投票法令》私人法案；黄培根所提出有关要求议会改革，以维护民主理念的三权分立制度，和社区领袖必须来自无党籍背景人士，并且精通英语和马来语。周政新的动议则是要求政府拨出5英亩土地作为农业发展用途。至于张健仁的动议则是咨讯关于2014年5月6日议会中通过的砂拉越石油与天然气开采税从5％增至20％之结果。

阿斯菲雅接着会说，黄庆伟所提呈的动议乃要求政府设立一个涵括朝野议员和城市规划专家等在内的砂拉越公共交通咨询委员会；陈长锋所提呈的则是关乎美里公共交通及呼吁政府采取适当举措严格落实防火安全条例。

据了解，黄庆伟其中被驳回的动议是有关在州议会殿堂只使用英语为媒介语，基于有反议会常规而不被接纳。

议长阿斯菲雅是于今日中午，在土保党总部进行的砂国阵州立法议会前夕会议后，在新闻发布会上如是发表。

较早前，他指出，是次州立法议会总共收到了411项提问，其中首长署占最多，共83项。

这些提问中，336项为口头回答，另外70项以书面回答。其中有1项不被接纳。

他表示，11日上午将为砂州元首施政御词。12日会议流程将有上午的口头回答环节、提程动议、附加供应法案一读。

他笑言，基于12日提程动议，因此州议会殿堂内气氛会有点“燥热”。

另外，随着砂州内阁的变动，部门总结也会有所更动，依据各自的新职位和部门进行部门总结。

安華拉比依掌2部門

承諾做到最好

（本报古晋7日讯）砂地方政府部与房屋部兼（房屋与公共卫生）兼教育、科学与科技研究部助理部长安华拉比依表示，教育、房屋和卫生是人们生活重要一环，对人民影响甚大更是基本需求，因此，他承诺将掌管好职务。

他是于今日上午，在砂国阵州议会前夕会议后，接受访问时如是发表。

他说，两个职位对他而言，是很重的任务，所以他明日将会进行房屋部简报会，而下星期则是进行教育简报。

由于刚接管新职务，对于即将在本月11日召开的州立法议会，他表示本身必须对房屋、教育和卫生的问题有所了解，以应付口头问答环节。

他指出，鉴于教育是联邦政府管辖，不过，砂拉越教育尚缺乏基本设施，不过，除了基本设施，他们也会关注在教师资源和提升学生学术成绩。

他希望砂拉越人民能接受更高教育和拥有更多知识，因为教育系统的不完善，将导致一个国家倒下。

安华拉比依也希望能为砂拉越付出，尤其是在教育和房屋方面，他将给予更多关注。

占瑪欣：達立掌新部門

砂決心打貪

（本报古晋7日讯）砂州副首席部长兼基本设施发展与交通部部长丹斯里占玛欣有表示，砂州内阁重组新设立由拿督达立朱菲立掌管的砂首长署（廉政与监视）部长，职务是负责廉洁事项，接收各种投诉，这证明了砂州政府对抗贪污滥权的决心！

他说，新设立部门是希望能通过部长负责此事项来整顿州内廉洁和反贪滥权的课题。

他指出，有这个职务的存在，不代表砂内阁存在不廉洁的问题，而是为了州政府预防贪污滥权。就如警方在某个地区频密巡逻，不代表该地区有很多罪案，而是为了预防。

占玛欣今日中午，出席砂国阵州议会前夕会议后，接受媒体访问时发表谈话。

他称，此举也是配合大马反贪污委员会的号召。他称，达立朱菲立也是掌管该部是最适宜的人选。

教育分割2部門管理

陳賽明將予合作

（本报古晋7日讯）砂福利、社区发展、妇女、家庭与儿童发展部拿督陈赛明表示，尽管目前砂州内阁已经新设掌管教育事务的教育、科学与科技研究部，不过她还是会与该部合作，管好州内教育事务。

她是于今日中午，出席砂国阵州议会前夕议会后，获询及是否会给予新部门教育事务的教育、科学与科技研究部合作时，发表谈话。

她说，在内阁里的每一员，都会以分工合作的形式来为民服务，这也是他们一向来的惯例。

在内阁重组前，一直以来掌管砂州教育事务的陈赛明称，教育的整体形式，主要是从学前教育至高等教育的所有事务。

不过，目前砂州政府把教育分割至两个部门管理，即学前教育是在该部之下，而从小学至高等教育是在新部门之下。

有鉴于此，陈赛明称，如今有了新设掌管教育事务部门，因此分配工作上并不会有冲突。

他有信心，砂拉越拥有自己的教育部之下，将能更明确的处理州内教育相关的事务，同时州政府也能够按照自己的方式来解决问题。

“其实我们也等了很久，但有了新部门之后，我们就能更直接的去做，而且是对症下药。”

她说道，至于其新部门的详细方向，本身就不愿再多加透露，相信该部领袖将于日后向大众详细说明。

有效管理部門

羅倫沙加將向首長請示

（本报古晋7日讯）砂农业现代化、土著土地与区域发展部（土著土地发展）助理部长拿督罗伦沙加表示，土地习俗地等发展事宜对他尚为新鲜且兼具挑战，因此他将会向首长拿督阿玛阿邦佐哈里请示，希望能有效管理该部。

罗伦沙嘉今日在砂州议会会议前夕会议结束后，接受媒体受访时表示，土地习俗地发展涉及甚广，如商业，农业和小型地产等事宜。

故此，他表示有关职位对他是项挑战，因此会亲自向阿邦佐哈里寻求指示，所以目前不宜透露太多。

另外，新任砂首长署部长（廉正与检察员）的拿督达立朱菲立说，此新增设一职尚未投入运作，惟他们将尽最大努力，确保将管辖内的工作做得好，毕竟廉正不会带来坏处。

廢東馬沿海運輸政策

阿邦佐感謝首相

（本报古晋7日讯）首相拿督斯里纳吉今日上午于沙巴山打根宣布，废除砂拉越和沙巴沿海运输政策（cabotage policy），并会在6月一日开始生效。

砂州首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里对此感谢首相纳吉对砂拉越政府废除沿海运输政策的要求。

他表示，6月1日起生效的废除沿海运输政策决定，将简化前来砂拉越的货运处理程序，不再有“双重处理”（double handling）的情况发生。

他说，过去双重处理的情况发生，也导致了一些领域对此感到不开心。

他续说，在废除沿海运输政策后，可以减低货运成本，自然而然的货物价格随着降低，有助于减轻消费者或人民的生活负担。

也是砂国阵主席的阿邦佐哈里，是于今日中午主持砂国阵州议会前夕会议后，针对首相纳吉于今日上午宣布废除沿海运输政策事宜，作出上述回应。