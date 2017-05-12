州元首：確保天然資源永續 重心轉移高價值供應鏈

州元首敦丕显斯里泰益玛目（中）前往进行大合照前，不忘与一旁的议员们握手寒暄。

（本报古晋11日讯）砂州元首敦泰益玛目提醒，要确保砂州天然资源具有永续能力，就要强化砂州经济基础，即把重心转移至高价值供应链，并多元化经济活动，特别是以天然资源为基础的行业。

“我欢迎州政府为推动经济发展而实施的数项新措施，在科技日新月异的今日，州政府发展数码经济的决定是相当合时宜的。要具备在国际舞台竞争的能力，就要以提高投资的方式，现代化砂州的经济，包括数码经济。”

他认为，为确保砂州经济的持续进步，砂州应该跟随全球发展而迈开步伐。我们意识到全球网络科技日益先进和迅速，还成为了一个国家成长的支柱。所以我们应该装备砂州人民，让他们有能力去争取数码经济产生的每一个机会。

“数码经济的开发将成为砂州的新经济成长来源，这势必会为人民，特别是年轻人开拓许多机会去从事新型业务，如电子商务、电子化学习。”

泰益玛目今日在砂州立法议会第十八届第二季度会议开幕上发表施政御词时表示，完善的网络基础设施是推动数码经济发展不可或缺的一环。他乐见州政府扩大网络设施至乡区的决定，也相信这项决定会缩短城乡之间的数码鸿沟。

“人民，尤其是年轻人如今在使用网络平台展开各项提高社会经济水平的活动方面，应更具创造力、创新力及精明态度。”

他说，政府已策划了各种以网络设施为基础的措施来帮助人民迎接数码经济时代的来临，如数码村、电子商务和电子化学习。因此，他呼吁所有人民，特别是青年把握机会，利用政府提供的设施来增加本身的收入。

“砂州在吸引游客方面继续呈献亮眼表现，旅游业对砂州而言非常重要，因为旅游业是砂州其中一个经济命脉，并为人民提供了许多商业和就业机会。”

泰益玛目也要求政府继续发展旅游业，包括准备好利于促进旅游发展的基础设施、旅游产品、人力资源及加强宣传，帮助砂拉越吸引来自全球的游客。

敦泰益：緊隨世界工業發展腳步

吸引大規模高科技業投資

（本报古晋11日讯）砂州元首敦泰益玛目指出，科技与研究的迅速发展为全球的工业带来了剧变。因此，他认为砂州要紧随世界的工业发展脚步，确保砂拉越有能力继续吸引大规模的高科技业投资。

“我相信州政府会继续强调增值及高科技型工业的发展。在砂再生能源走廊计划下，砂州成功吸引许多生产原产品的行业进驻，而这些行业将会吸引高价值下游行业的投资。”

他有信心，已经在三玛拉鲁工业园落户的业者在砂州吸引更多下游行业业者下，将有能力发展产业集群。

“砂州在农业发展方面有着很大潜能，农业是人民社会经济发展的支柱，尤其是在乡区。呼吁所有涉及农业的群体能现代化及商业化农业的发展。”

泰益玛目今日在砂州立法议会第十八届第二季度会议开幕上发表施政御词时也感谢州政府一直以来持续推动农业的商业化，以提高出口能力和捍卫砂州的食安。

他说，摩登的农业基础设施及应用系统，再由策略性的管理与行销系统支持，将有助于农业继续为砂州的社会经济成长作出贡献。