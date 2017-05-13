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少年跆拳道錦標賽 高麗奪冠

发布于 May 13, 2017

（吉隆坡12日讯）2017年第12届雀巢KOKO KRUNCH 少年跆拳道锦标赛来在吉隆坡蕉赖羽球体育馆进行的总决赛巅峰时刻。

共有330名来自23个跆拳道协会的奖牌得主角逐雀巢KOKO KRUNCH 少年跆拳道锦标赛Tunku Imran挑战杯。其中90名来自中马区；74名来自南马区，85名来自北马区，以及73名东海岸取和8名来自新加坡。

总决赛共有147名女选手和183名男选手，其中154名年龄介于7到9岁，176名介于10到12岁。今年的锦标赛总共吸引来自全马及新加坡共2000名选手参赛，令此活动成为马来西亚跆拳道的年度盛世。

高丽跆拳道俱乐部（Koryo Taekwondo Club）于今年重夺届雀巢KOKO KRUNCH 少年跆拳道锦标赛Tunku Imran挑战杯冠军。

Koryo以12金，8银，和23铜的佳绩击败2016的对手，柔佛州Skid Taekwondo Club。Skid则以6金，6银和8铜的成绩位居第二，而霹雳州RSB Taekwondo Club以4金，4银和2铜的成绩稳居第三。

来自新加坡的Gleb Chaykun获得10-12岁男子组最佳表现奖，而Koryo的Nur Allisa Sorey则获得女子组最佳表现奖。
7-9岁最佳表现奖的获奖者是Koryo的Ainol Sufi Reduwan（男子组）和Venessa Laveenia Axton（女子组）。
主持颁奖仪式和闭幕典礼的教育部体育局总监Dr Mehander Singh说：“2013-2025年大马教育大蓝图鼓励提供学生机会开发他们在课室以外的个人潜能和兴趣，以全面促进学生成长。这项举措也巩固了每位学生参与各一项运动、学会和制服团体的要求。”

“我们今日在此见证雀巢KOKO KRUNCH 和大马跆拳道协会支持落实这项愿景。我也非常高兴得知共有2000名大马少年参加今年的锦标赛。若无马来西亚雀巢和大马跆拳道协会的热心承诺，将无法达到这么好的成就。因此，我们很高兴看到雀巢KOKO KRUNCH 透过此锦标赛为大马少年发展带来正面贡献。”

雀巢早餐谷粮业务执行长Mark Fisher先生说：“雀巢早餐谷粮和和马来西亚营养协会最近联合进行的研究发现，每3名学生就有1名学生缺乏运动，而每4名学生就有1名儿童超重或肥胖。研究也发现，虽然男生超重或肥胖的机率较高，但女生的运动量却比男生来得少。”

“我们欣慰雀巢KOKO KRUNCH 少年跆拳道锦标赛为来自国内的少年男女提供机会参与这项基层体育活动，也看见我们献出的一些绵力，协助鼓励儿童多运动以变得更活跃。”Mark Fisher先生总结。


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