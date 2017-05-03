小S演哭戲被批像中邪 當紅娘贖罪和解林志玲

蔡康永执导的电影《吃吃的爱》昨释出片中姐妹情深相惜的剧照。小S受访坦承以前常开林志玲玩笑，但其实彼此总隔着很厚的纱，摸不透对方；这次趁很多等戏时间聊开，聊到决心要帮她介绍男友。小S还自爆喝茫拍哭戏，却被蔡康永亏像中邪一样。

她俩接受《ELLE》访问，小S说以前在节目上搞笑攻击林志玲，但其实彼此不熟，录影后在化妆室也只跟对方说“真的不好意思”，然后林志玲就会握着她的手，就没话聊了。

这回相处，她们聊开，小S问林志玲：“妳是那么棒的女人，怎么会没男友？”林志玲回，大家都觉得跟她在一起，会摊在所有人眼光下，反而不敢追她。2人后来交心后，林志玲还带哥哥的小孩去参加小S主办的圣诞节派对，还互相对饮。

撇当票房毒药

小S说，蔡康永一直讲“要挖出不一样的小S”，让她压力很大，怕万一观众觉得根本没有不一样。但小S搞笑说：“如果票房不好，就怪林志玲，因为她是票房毒药！”林志玲回：“她才是主角，她要扛的，我只是维他命。”

周迅传授演技

小S有个群组包含周迅、大S、范晓萱、刘若英等人，她问大家到底怎么说哭就哭？“有人说要投入角色这种废话，有人说点眼药水，我说不行，这样会被瞧不起；周迅就说，喝一点吧！”然后某场大哭戏，小S就喝很多，演出时几乎都大舌头，但全程没被喊卡。隔天她问蔡康永：“那场戏我是不是很厉害？”却得到：“厉害个屁啊！像中邪一样，整场都不能用。”