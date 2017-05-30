對付隨意起價業者 魯貿消局公布13統製品

达雅节统制品推展礼后，全体出席人士大合摄。

（本报民都鲁29日讯）配合达雅节即将到来，国内贸易、合作社及消费人事务部民都鲁分局今日公布13样统制品价格，商家受促遵守已订下的价格，切勿擅自起价，以免受到对付。

今早的达雅节统制品推展礼，是在民都鲁市区星光超市所举行。主持这项推展礼的包括国内贸易、合作社及消费人事务部民都鲁分局主任沙里兴、民都鲁县长玛泰益宾沙尤、星光超市号东郑国忠、郑世宗。

贸消部是援引2011年价格管制及反暴利法令，管制13种达雅节统制品的价格，有效期从本月27日起至6月2日，为期7天。

在达雅节期间被列为统制品的商品有活鸡、标准鸡、特级鸡、老鸡、鸡翅膀、A级鸡蛋、B级鸡蛋、C级鸡蛋、印尼及中国进口包菜（不包括北京进口）、中国白葱、活猪（顶价只限农场）、猪肚及猪肉（包括肉与脂肪）。

商家必须以粉红色价格牌标明统制品价格。商家一旦被发现以超出顶价出售上述统制品，将会被取缔，也可在相关法令下被控，个人最高刑罚为罚款10万令吉，或监禁不超过3年或两者兼施，至于公司最高刑罚为罚款50万令吉。

至于没有遵从放置粉红色价格牌的商家，一旦遭取缔，将面对罚款5000令吉或法庭宣判罚款1万令吉、而违例的公司则面对1万至2万令吉的罚款。

基于砂州各省情况不同，因此今日公布的统制品价格，只限于民都鲁、达岛及实巴荷地区:

以下为2017年达雅节13样统制品批发及零售价（民都鲁、达岛及实巴荷区）：

1.活鸡（每公斤）-6令吉（批发价）-6令吉70仙（零售价）

2.标准鸡（每公斤）- 7令吉60仙（批发价）-8令吉50仙（零售价）

3.特级鸡（每公斤）-8令吉50仙（批发价）、-9令吉50仙（零售价）

4.老鸡（每公斤）-7令吉10仙（批发价）-7令吉90仙（零售价）

5.鸡翅膀（每公斤）-11令吉（批发价）-12令吉（零售价）

6.A级鸡蛋（每粒）-36仙（批发价）-38仙（零售价）

7.B级鸡蛋（每粒）-35仙（批发价）-37仙（零售价）

8.C级鸡蛋（每粒）-34仙（批发价）-36仙 （零售价）

9.进口包菜（每公斤）-3（批发价）-4令吉 （零售价）

10.中国白葱（每公斤）- 13令吉（批发价）-14令吉 （零售价）

11.生猪（顶价只限农场）

12.猪肚（每公斤）17令吉50仙（批发价）- 19令吉50令吉（零售价）

13.猪肉/脂肪（每公斤）-16令吉50仙-（批发价）-18令吉50令吉（零售价）。