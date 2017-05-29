專家：菲印恐襲事件顯示 IS在東南亞威脅日趨壯大

（泰国曼谷28日综合电）菲律宾南部和印度尼西亚本周先后爆发武装冲突和自杀式炸弹袭击，突显了国际恐怖组织伊斯兰国组织在东南亚的支持者可能造成的威胁正日趋增长。

虽然菲南棉兰老岛极端武装组织与政府军爆发冲突，与印尼首都雅加达发生炸弹袭击相隔没几天，看似时间上的巧合，但恐怖主义专家早已警告，伊斯兰国组织的存在已逐渐将东南亚的极端武装组织团结起来。

总部位于雅加达的冲突政策分析研究所主任琼斯告诉《纽约时报》：“伊国组织在叙利亚和伊拉克遭遇挫折后，他们意识到有必要为自己在其他地区设置新舞台，而在东南亚，他们的焦点是菲律宾。伊国组织呼吁东南亚的支持者，若他们无法到叙利亚加入圣战，那就到菲律宾加入圣战组织，要不就在自家门前发动圣战。”

虽然目前没有任何迹象显示，本周在菲南和雅加达的暴力事件是由中东的伊国组织首领指示或策划的，但这些袭击对菲律宾和印尼当局来说仍是个严峻的考验，尤其考虑到有许多极端分子支持在东南亚创造伊斯兰国。

菲律宾政府称，菲南棉兰老岛马拉维市武装冲突是伊国组织发动的“侵略战”，而在该市作乱的伊斯兰极端武装分子有部分是外国人，其中包括马来西亚人、印尼人和新加坡人。

菲律宾副检察长卡利达说：“棉兰老岛的冲突已经不再是单纯的菲律宾人民叛乱事件了，它已演变成响应伊国组织号召，由外国恐怖分子展开的入侵行动。”

至于印尼，至今已有约500名印尼人尝试前往叙利亚加入伊斯兰国阵线，但大部分极端分子还没有抵达叙利亚就被当局拦截，并遭遣返。

不过，根据琼斯，仍有少数印尼人成功潜入叙利亚加入伊国组织的行列，并在策划菲律宾和印尼恐怖活动中扮演重要角色。据悉，伊国组织内部三个小组的印尼头目此前曾相互竞争，以取得资源来发动恐怖袭击。

華盛頓專家：伊國組織

不會把心思放在東南亞

然而，华盛顿国家战争学院一名专研东南亚安全问题的教授阿布扎却认为，虽然伊国组织一向乐于为其他国家的恐怖袭击表示负责，但随着美国及其盟友在伊拉克和叙利亚不断向该组织施压，伊国组织对东南亚的聚焦也越来越模糊。

阿布扎说：“其实，对伊国组织来说，东南亚从来就不是优先，所以我很难相信，目前在伊拉克和叙利亚挣扎求存的伊国组织，会把心思放在东南亚。”