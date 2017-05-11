首页 新闻 南砂新闻 將研究收費新機制 今年大道過路費沒漲

將研究收費新機制 今年大道過路費沒漲

发布于 May 11, 2017

（本报古晋10日讯）今年大道过路费不调涨！同时，联邦工程部长拿督斯里法迪拉尤索指出，政府正与大道公司研究大道收费新机制。
“2017年没有调涨大道过路费。此外，我们也在进行大道收费的新机制细节研究工作，我们还没有作出最后决定，因为政府还没有与所有大道公司取得最后的共识。”
他说，政府与大道公司之间的协议已发展至第四代，并指第一代的协议不利政府，令大道公司是最大得益者。
“也许当时的政府对协议条款很陌生，所以签署的协议对政府没有太大的益处，反而让大道公司获得最多的利益。”
不过，法迪拉尤索今日在2017年度拨款移交仪式后受访时表示，随着协议发展至第二、第三和第四代，协议条款获得改善，包括大道公司在调涨过路费前需要咨询政府。
“过去的协议条款是，每隔一段时间，如3、5、7年就自动调涨过路费，不管政府是否同意。但在政府检讨条款后，大道公司不能再自动调涨过路费。”
在这项改善下，他透露，凡是有意调涨过路费的大道公司，都要向政府提呈财务报告及大道使用量报告，让政府考虑是否批准调涨过路费。
“若有关大道的车流量达到协议中的使用量预测目标，就不被允许调高过路费，若无法大道预估的使用量，也许可以批准调涨过路费。”
在高速大道方面，他称，国内只有约5条大道有盈利，其他的不是赚不多就是亏损，甚至还有大道公司倒闭。
“政府不会对面临亏损的大道公司提供援助，因为一开始就协议好风险由大道公司自行承担。除非大道公司倒闭，政府才会接管大道。”
目前为止，法迪拉尤索补充，政府已接管约1、2条高速大道，1家大道公司向政府申请公司结构重组。


  • 马来西亚高球总会会长丹斯里安华诺挥杆闭幕。

    黃金明挑戰杯砂業餘高球賽 李家忠拿下第11個冠軍

    （诗巫10日讯）2017年“第四十八届拿督阿玛黄金明挑战杯”砂拉越业余公开高球赛暨第廿九届全砂业余女子高球公开赛，7日在诗巫高尔夫球俱乐部举办最后一个回合的赛事。诗巫的高球好手李家…
    May 11, 2017
    0 second read

  • 陳德賓： 屬綜合性藝術 書法能提高審美能力

    （本报诗巫10日讯）主宾砂拉越古田公会主席陈德宾表示，学习书法也能提高人们的审美能力，提升个人内在涵养的素质，也可陶冶人们的性情。 …
    May 11, 2017
    0 second read

  • 陳俏穎：辦屬組組委賽 砂古田冀普及書法藝術

    （本报诗巫10日讯）诗巫省华团妇女组主任陈俏颖表示，举办“属组组委书法比赛”目的是希望能弘扬中华文化，提升民众欣赏书法美感的素养，达到普及性推广书法艺术的宗旨。 …
    May 11, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 法迪拉尤索与受惠团体的代表合影。

    廢除沿海運輸政策 法迪拉：好處多物價跌

    （本报古晋10日讯）柏特拉再也区国会议员拿督斯里法迪拉尤索不解为何砂拉越和沙巴行动党对首相拿督斯里纳吉废除沿海运输政策的决定有着不同调，更以不点名的方式指行动党古晋区国会议员张健仁…
    May 11, 2017
    0 second read

  • 曾長青中風入院？ 阿賢：不知情

    （本报古晋10日讯）有传古晋南市市长拿督曾长青中风入院？砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤表示不知情，不过，如果传言属实，他祝愿对方早日康复。 …
    May 11, 2017
    0 second read
  • 首长阿邦佐哈里（左）赠送纪念品予砂经济发展机构历任董事时摄。

    砂建設一旦完善 有望成發展前線州

    （本报古晋10日讯）砂拉越的各方面建设一旦完善，便有望在未来5至15年内成为马来西亚的发展前线州属。 …
    May 11, 2017
    0 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭