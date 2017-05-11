將研究收費新機制 今年大道過路費沒漲

（本报古晋10日讯）今年大道过路费不调涨！同时，联邦工程部长拿督斯里法迪拉尤索指出，政府正与大道公司研究大道收费新机制。

“2017年没有调涨大道过路费。此外，我们也在进行大道收费的新机制细节研究工作，我们还没有作出最后决定，因为政府还没有与所有大道公司取得最后的共识。”

他说，政府与大道公司之间的协议已发展至第四代，并指第一代的协议不利政府，令大道公司是最大得益者。

“也许当时的政府对协议条款很陌生，所以签署的协议对政府没有太大的益处，反而让大道公司获得最多的利益。”

不过，法迪拉尤索今日在2017年度拨款移交仪式后受访时表示，随着协议发展至第二、第三和第四代，协议条款获得改善，包括大道公司在调涨过路费前需要咨询政府。

“过去的协议条款是，每隔一段时间，如3、5、7年就自动调涨过路费，不管政府是否同意。但在政府检讨条款后，大道公司不能再自动调涨过路费。”

在这项改善下，他透露，凡是有意调涨过路费的大道公司，都要向政府提呈财务报告及大道使用量报告，让政府考虑是否批准调涨过路费。

“若有关大道的车流量达到协议中的使用量预测目标，就不被允许调高过路费，若无法大道预估的使用量，也许可以批准调涨过路费。”

在高速大道方面，他称，国内只有约5条大道有盈利，其他的不是赚不多就是亏损，甚至还有大道公司倒闭。

“政府不会对面临亏损的大道公司提供援助，因为一开始就协议好风险由大道公司自行承担。除非大道公司倒闭，政府才会接管大道。”

目前为止，法迪拉尤索补充，政府已接管约1、2条高速大道，1家大道公司向政府申请公司结构重组。