将豁免航運影響降至最低 東馬船東明會晤交通部

东马船东公会举行一项船务业者公开会议。

（本报诗巫17日讯）东马船东公会秘书杨锦华说，联邦交通部表示，因为是砂拉越及沙巴的首长要求豁免沿海航运政策，所以该部只能批准，不能够做什么。因此，东马船东公会将于后天（5月19日）与联邦交通部举行砂拉越豁免沿海航运政策的课题对话会。主席孙忠武与秘书杨锦华将出席该场对话会，为该政策在6月1日执行前做出最后的争取。

东马船东公会曾就此事二度呈信函予砂首长，唯没有得到任何回应。

东马船东公会召集所有船务业者（包括会员与非会员），出席于今天（17日）下午2时正，在会所举行的一项船务业者公开会议。该会今午召集船东同业，寻求解决政府豁免内航政策或称沿海航运政策的影响力降到最低。今天下午出席的本地船东总共有18人。

杨锦华表示，马来西亚的内航政策在1980年已实施，那时马来西亚只有200艘船，实行28年后，如今全马的船只有5千300艘。如今在很突然的情况下，看到砂首长拿督阿玛阿邦佐宣布豁免沿海航运政策。该政策就是限制所有外国的船只在马来西亚国内载货，包括在国内任何免税的岛屿，例如纳闽及浮罗交怡等地载货。例如在沿海航运政策下，国外船不可从古晋载货到诗巫，但可以从新加坡载货到古晋，或从古晋载到新加坡。

他说，在内航条例下，凡是本地不能供应这样的船只的时候，外国的船可申请进来马来西亚国内工作3个月。3个月后需要再重新申请一次，然后再工作3个月，就像移民厅法令一样，需要3个月出境一次。砂首长豁免内航条例后，就表示外国的船只可以自由地在国内航行、载货、载客、逗留及工作，而不需要申请3个月的更新手续，这也就等于一辈子在砂拉越都可以。这是一个很大的问题，其影响力也很大。

杨锦华表示，东马船东公会开会后有谈及数个问题，第一项是在2010年政府有局部开放了马来西亚的4个港口，即巴生港口、古晋、民都鲁及亚庇港口，让外国的船可在这几个港口载货，意思就是说外国船可进到巴生港口，然后载货到砂拉越。这5年来，可以看到开放的后遗症，即马来西亚有10间载货柜的公司，已倒闭了6间，包括数间上市公司，这是对东马船东是最大的影响力。开放内航条例后，外国船可没有任何限制地在砂拉越境内载货航行，也不需要申请3个月的航运准证，当然也包括100%聘请外国海员。

主席孙忠武说，在5月7日时，首相已宣布从6月1日开始，将开放内航条例，但是属于暂时性，也可能随时收回该政策。

杨锦华表示，东马船东公会也提议，在过去15年来，从西马载进来东马的每一个货柜，从来没有起价过。但是在15年来，所有的百货已涨价2到3倍。相比之下，运输费等于是在减价。这可以证明生活费的提高不是因为船运费。

他说，政府即使要开放，也一定要有所限制。该会将提出诉求，希望外国船只容许从西马载货到东马，或东马载货到西马，但不可以逗留在砂拉越及载送本地货物；第二是外国船可以在砂拉越的港口卸货，但不可以载本地货，只可以载货出国。该会要求所有本地的货，都由本地的船来载，包括东西马的国内船。

他说，若政府开放有关限制，希望只限制给所有的货船而已，不包括拖船及艟舡。

杨锦华表示，在现阶段，印尼有1万7千艘船，新加坡有4千700艘船，反观砂拉越仅有3千余艘。只有砂拉越开放，让外国船进来运输、工作或逗留，而其它国家不仅没有开放，反而严格执行保护国内船只继续在国际上具备竞争能力的情况下，船东们必须自救，以免将被外国船只淘汰及取代。