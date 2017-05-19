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家族有前科幸及早發現 中村獅童罹肺腺癌

发布于 May 19, 2017
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44岁日本男星中村狮童惊爆罹癌！他昨发表声明表示日前透过例行健检，发现罹患初期肺腺癌，动手术治疗便可痊愈，将暂停演艺工作，尽快安排住院接受手术，原定下月举行的“博多座大歌舞伎”等公演，已确定将由其他演员代他上阵。
现年44岁的中村狮童昨日透过亲笔信向日本传媒透露患病消息，他表示：“进行每年的定期身体检查时，证实患上初期肺腺癌，故能奇迹地及早发现病情。医生指只要接受手术便能康复。”狮童仍然会继续工作至入院为止，但无法演出于6月及7月的歌舞伎演，他为此致歉，同时表示会战胜病魔，以健康的姿态重返舞台跟大家见面。
狮童拍过《霍元甲》与《赤壁》等华语片，他于2005年跟《借》片女主角竹内结子奉子成婚，可惜2人婚姻只维持了3年，他在2015年与圈外人足立沙织再婚。
而狮童的父亲因患胃癌离世，其叔父亦曾患喉癌，当他患癌消息传出后，不少网民留言为他打气。其好友市川海老藏的太太小林麻央亦罹患末期乳癌，正与癌魔搏斗，当他得知老友患病亦于blog留言，祝愿对方早日康复。同时，NEWS成员小山庆一郎亦以短讯送上慰问，狮童回复时透露自己两年前曾接受脑动脉瘤手术，有信心跨过难关。


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