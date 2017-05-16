完成權力交接 馬克龍正式就任法總統

（巴黎15日综合电）法国当选总统埃马纽埃尔·马克龙14日与卸任总统弗朗索瓦·奥朗德完成权力交接，正式就任法兰西第五共和国第八位总统。

根据新华社指出，当地时间14日上午10时许，马克龙乘车抵达爱丽舍宫。他与卸任总统奥朗德进行了长达1个多小时的会谈，交接了包括核密码在内的多个重要国家机密事宜。两人会谈结束后，马克龙陪伴奥朗德走向停在红地毯尽头的汽车。在离汽车10余米处，两人久久握手告别，奥朗德对马克龙道声“加油”后登上汽车。随着汽车缓缓驶出爱丽舍宫大门，法国进入“马克龙时代”。

随后，马克龙回到爱丽舍宫节日大厅，在参众两院议长的见证下，被授予法国荣誉军团军团长勳章。法国宪法委员会主席洛朗·法比尤斯宣布了2017年总统选举的正式结果，马克龙正式就任法兰西第五共和国第八位总统。

马克龙在就职典礼上发表讲话说，他在任期内将以“让法国人重拾长期以来被削弱的自信”为目标，“采取一切措施推动法国重拾活力、再现繁荣”，同时将继续推动欧盟建设，“世界和欧盟从未像今天一样需要法国”。

马克龙说：“法国跻身时代高峰的时候来到了。充斥我们社会的各种分裂，无论是经济上、社会上、政治上，还是道德上的分裂，都将被弥合和跨越。”

就职典礼后，马克龙选择乘坐军车、而非传统上使用的敞篷轿车前往凯旋门向无名烈士墓致敬。当日下午，他低调前往位于巴黎的一家军方医院看望在军事行动中受伤的军人。法国媒体评论说，这体现马克龙较为低调务实，注重“强力的象征”。

法国总统府14日当天还发布新闻公报说，马克龙15日将前往柏林与德国总理默克尔会晤。