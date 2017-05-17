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安華拉比依：積極取締行動 註冊外勞截至前年14萬

发布于 May 17, 2017

（本报古晋16日讯）截至2015年，共有14万9千576名熟练和不熟练的合法注册外劳在砂州工作，其中制造业占38.6%、采矿业33.8%、农业，森林业和渔业27.4%、建筑业10.2%等。
砂州教育、科学与科技研究部助理部长安华拉比依是于今日在州议会进行口头问答环节时，回应武吉阿瑟区州议员郑爱鸰提问时，如是表示。
而他在回应附加提问时也指出，政府亦意识到非法外劳所带来的社会民生问题，不过，由于非法外劳是在没有注册下非法入境，因此，移民局未有掌握本州非法外劳的数据。
尽管如此，有关执法单位将会积极展开取缔行动，包括前往外劳密集聚集的地方，特别是建筑工地进行突检，确保在本州工作的外劳都拥有合法注册。
另一方面，行动党州议员张健仁不满助理部长所展示的是2015年数据，并抨击对方办事不力，竟然无法取得最新更新的数据。
安华拉比依则做出反击，揶揄张健仁是议会内的反对党“候补”议员，因为张健仁昨日除了在公正党基连区议员提问时提出附加问题，今日也在武吉阿瑟区议员的提问中同样提出附加问题。
“身为州议会的反对党领袖却是‘候补’议员。”


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