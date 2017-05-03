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孫春德促長屋居民 力挺國陣可獲實際發展

发布于 May 3, 2017
砂人联党都东支部与武吉阿瑟支部一众领袖抵达阿山港罗丝长屋时，获得居民的热烈迎迓。
砂人联党都东支部与武吉阿瑟支部一众领袖抵达阿山港罗丝长屋时，获得居民的热烈迎迓。

（本报诗巫2日讯）砂人联党都东支部主席拿督孙春德医生促请乡区及长屋居民，了解执政党与反对党在为民服务效率上的差别，并在来届国会选举中，大力支持该党南兰区国阵候选人，以获得更多实际的发展成果！
在阿山港罗丝长屋（Rh Rose）举行的一项人民集会上致词时，他表示，反对党虽然口口声声说要帮助人民，然而，当人民面对问题需要解决或需要提升地方上的基本设施时，他们往往却无能为力。
“他们可能会致函予相关部门，反映人民的问题，但是却很难获得应有的关注，即使有取得改善，推行的成效也相当缓慢。”
拿督孙春德医生指出，国阵的人民代议士因为身在国阵的体系内，非常容易与工程局、诗巫乡村议会、诗巫市议会、土地测量局等部门搭建起联系的桥梁，并可迅速的要求对方做出回应，并提供必要的协助。
“任何地方上的发展都是循序渐进的，就如阿山港长屋地区，在早期我前来访问期间，没有道路与水电供应。然而在今天，不仅各种基本设施俱备，人民也很容易通过陆路往来诗巫。”
拿督孙春德医生也提醒长屋居民们，必须注重孩子们的教育，透过提升下一代的素质，来改善他们的生活。
据他所知，一般长屋的孩子，能够进入大学就读的人数不多，这种情形必须加以改变，而砂人联党也会致力提供必要的协助。
另外，拿督孙春德医生也呼吁阿山港地区的长屋居民，支持南兰区国阵候选人必须是来自国阵成员党，即砂拉越人联党的决定。
而他提出的这项心声，即时获得了在场居民们予以积极的回应，出席该项集会的逾300位长层居民，都强烈的表达了他们支持的意愿。


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