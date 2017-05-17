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孕婦全身燒傷 為保胎拒用止痛藥

发布于 May 17, 2017
怀孕4个月的张姓孕妇因煤气炉爆炸被严重烧伤，经手术后已脱离危险，但全身要用绷带包扎。
怀孕4个月的张姓孕妇因煤气炉爆炸被严重烧伤，经手术后已脱离危险，但全身要用绷带包扎。

（中国16日讯）深圳南山区白石洲一个住宅单位上周日（7日）发生煤气炉爆炸，一名怀胎4个月的张姓孕妇身体被严重烧伤，不过她为了保住胎儿，不用止痛药。目前母子的情况十分危急，令张妇的丈夫忧心如焚。伤者的妹妹表示，当天房东为她们安装煤气炉，疑使用时出现漏气，引发爆炸。
张妇的妹妹称，出事的煤气炉是知名品牌，从网上购买。因当日安装人员无法到来，她急着使用，便找来房东帮忙安装。在安装好后，张妇便开炉煲水，她声称确认已把煤气关好，不过姐妹俩后来在客厅却突然闻到一股浓烈的煤气味，又隐约听到漏气的声音。妹妹续称，姐姐到厨房检查，之后突然听到姐姐的尖叫声和“轰”的一声，之后便发现姐姐被烧伤。
经医生诊断，张妇的伤势非常严重，腿和脸部都是二级烧伤，加上她怀有4个月身孕，治疗难度大。凡涉及到胎儿的药和止痛药张女都不敢用，所以特别痛，每晚就重复喊着“妈妈加油，宝宝加油；妈妈坚强，宝宝坚强”这几句话。其在外地打工的丈夫赶到医院后，见到妻子脸部变形，根本认不出她。
张妇在手术后已脱离危险，但肚里胎儿的安危仍然未知。由于煤气炉爆炸涉及到厂家和房东等第三方责任，张妇暂无法使用社会医疗保险，故此费用只能自理，短短几天已花去20多万元人民币（约12.5万令吉）。


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