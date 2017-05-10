婆羅洲爵士音樂節 廉中銅樂隊受邀表演

廉中熊熊铜乐队远赴台湾，参加2015年国际铜乐队大赛，勇夺高级中学组第一名。

（美里9日讯）2017年婆罗洲爵士音乐节将于5月12及13日在美里亿贝利酒店隆重登场，与2015及2016年勇夺在台湾举办的世界铜乐队国际大赛冠军（高级中学组）及金牌奖的廉中熊熊铜乐队受邀在该盛会上演出。

今年是婆罗洲爵士音乐节第12年在美里举行，为我国具代表性，获得国内外媒体关注和认可的音乐活动。廉中铜乐队受邀于5月12日下午6时正演出，欢迎学生家长及公众人士到场观赏。

该校首席执行员拿督房按民博士指出，熊熊铜乐队成立于2006年，在各项赛事中均有杰出的表现，短时间内在全砂铜乐队队伍中迅速崛起并占一席之地，更甚冲出海外扬名国际，并成功夺下国际大赛冠军，为砂州铜乐队历史写下最光辉的一页。

他继称，廉中倡导中华文化，熊熊铜乐队在良好校风熏陶下，秉持华人奋进进取的精神，及廉中“我一定要，就一定能”的信念，在国际舞台上闯出一片春天，这不仅仅是为校争光，也是华社的光荣。

房按民欢迎学生家长及民众届时到美里亿贝利酒店观赏廉中铜乐队的演出的同时，也感谢家长与民众多年来的大力支持，促使他们不断地向前迈进，成为本区域最优秀的铜乐队。

廉中熊熊铜乐队于2015出征在台湾由世界铜乐队理事会主办的铜乐队国际大赛，勇夺高级中学组冠军与金牌奖；及2016年的台湾国际行进乐队公开赛高级中学组冠军，并荣获最杰出队伍第一名，名扬国际，不愧是本区域最优秀的铜乐队。