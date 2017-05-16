婆羅洲文化探索攝影坊 率11印尼攝影愛好者 遊加帛

为了取更好的角度，一些摄影爱好者站在四驱车上拍摄。

（本报诗巫15日讯）配合2017诗巫旅游年，婆罗洲文化探索摄影工作坊（The Sound of Borneo）于日前带领一群来自印尼的摄影爱好者前往加帛拍摄伊班文化摄影。

此次来自印尼的摄影爱好者共有11人，其中包括2对夫妇及1对姐妹，分别是郑永裕与Eli Ann夫妇、Soegiharta与Yurika夫妇，及吴姿蓉和吴双双一对姐妹花。同时，现年80岁的前媒体工作者黄念航及陈炳铮、Hartono Wijaya、Apin Budiarto与唯一一名穆斯林英德拉（Indra Permana）也参与此次的摄影活动。

除此之外，本地摄影爱好者高文龙也跟随参与此次的伊班文化摄影。

一行人于本月10从吉隆坡前来诗巫，获得婆罗洲文化探索摄影工作坊负责人热情接待，并于当晚讲解拍摄内容及需要注意的事项，以让团员们能够迅速掌握情况并拍摄出漂亮的作品。

11日抵达加帛后，一行人马不停蹄的前往拍摄景点开始猎影，直至太阳西沉后才回酒店歇息，次日一早就开始出发拍摄，在不同的河流中进行创作，在第三日上午拍摄后，便直接返回诗巫。