婆洲文化節美食攤 6月15截止申請

（本报诗巫7日讯）诗巫省华团配合2017年婆罗洲文化节而承办的“华族文化风采”文化街——美食与文化摊位今年将设立46个摊位。当中，7个摊位保留给七乡属公会，另外还有39个开放给各方申请，截止日期是6月15日。

诗巫省华团会长江贤钦今日在一项新闻发布会上指出，由诗巫市议会主办的婆罗洲文化节，今年开始要求所有经营美食摊位业者必须向市议会申请临时执照，执照费用是40令吉，即每天4令吉。

而所有在摊位负责处理食品的主厨，也必须提交健康检查报告。除此之外，严禁保丽龙装放食物及售卖臭豆腐。

迈入第14年的婆罗洲文化节将从7月20日至29日，在诗巫城市广场举行10天。华团负责的文化街地点设在创走廊，于7月20日下午6时15分开幕，并于举办期间每天傍晚6时至10时半开放。

申请华团文化街家乡美食节摊位的手续费是每份表格10令吉，呈交表格时缴付抵押金200令吉。申请若不受批，将退还抵押金。

另外，申请人也要缴付300令吉的抵押金，呈交表格时缴付，若要退租，必须于6月15日截止日期前告知，截止日期之后退租恕不退还抵押金承租者。

若无违反摊位租用条例A规定者，则于活动后21天后悉数退回抵押金。

有关细则与详情可联络诗巫省华团电话084-211269、文化节筹备会主席应天财电话019-8898399、华团执行秘书熊美鹃电话019-8585689。