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失聰2歲小諾兒 亟需捐助購耳機

发布于 May 18, 2017
Ramlan（24岁）与Alis Rama（23岁）盼善长伸出援手，助小诺儿及时购买耳机，冲破天生残缺带来的障碍。
Ramlan（24岁）与Alis Rama（23岁）盼善长伸出援手，助小诺儿及时购买耳机，冲破天生残缺带来的障碍。

（本报美里17日讯）5月14日小诺儿巴特里希雅满2岁了，她的世界没有声音，需做手术改善听力。相信小诺儿的父母最想送她的礼物是——聆听世界的声音，而双亲节他们最想收的礼物会是她说一声“爸爸，妈妈”。
刚满两岁女童诺儿巴特里希雅（Noor Batsisyia）于2015年5月14日在美里中央医院出生，出生时进行新生儿听觉筛查发现双耳听力问题，证实是双耳失聪童，更妨碍语言能力发展，至今她仍未能说出一声“妈妈”。唯有进行人工电子耳蜗植入手术，在双耳植入耳机，是目前唯一可望改善听力的机会。然而，她需自费购买所需的耳机，金额高达12万令吉，其父母无力负担。
没有声音的世界，代表没有语言。小诺儿只可以靠一双眼睛同一双手认识世界，努力去表达自己。
小诺儿在砂人工耳蜗协会的安排下，需要进行两耳植入人工耳蜗，才能让她有重拾听觉的能力，盼获得善心人士捐助。
在日前失聪女童Noor Batsisyia与其24岁的Ramlan与23岁的Alis Rama父母及婆婆，由砂人工耳蜗协会主席拿督陈超耀律师、署理主席兼美里中央医院院长黄修儒医生、秘书为卡兰比星、财政杨雅慧医生（鼻喉专科）陪同下，在人联党美里支部党所召开新闻发布会，向广大善心民众寻求帮助，望能筹得助听器费用，以便能顺利完成人工耳蜗植入手术。
截止至2017年5月15日筹得4万6千令吉，距离购买耳机12万令吉的数额还差很远，盼善长仁翁伸出援手，助小诺儿及时购买耳机，冲破天生残缺带来的障碍。
公众若欲捐款可将款项汇入砂人工耳蜗协会(Sarawak Cochlear Implant Society)在大众银行户口 (Public Bank account 3196459717)，或移步砂人联党美里支部与方秋琴联络，电话：085-423399。


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