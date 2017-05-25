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大橋通車 致人口外流 蘆仙鎮面對大挑戰

发布于 May 25, 2017
手工藤器。
手工藤器。

（本报诗巫24日讯） 政府建了10年的芦仙大桥，终于在2006年9月1日启用通车之后，11年来的芦仙镇在各方面都面对着极大的挑战。因为从该镇驾车到诗巫只需要45分钟左右的缘故，所以自然也造成人口外流与出外讨生活的地方转型问题，而该镇上的微型商业也陷入低潮。芦仙于是成了一座以农业为主要民生形态的小镇。
芦仙（Durin）位于拉让江中游，在诗巫上游，一座横跨拉让江的芦仙大桥建于近处，这桥也是芦仙与诗巫等地互通的主要交通干道。
张文寿乡村议员表示，芦仙镇的人口约有2千人左右，主要以务农为主，栽种着很多多样化的水果与蔬菜，也有人养燕子及斗鸡。
据悉，芦仙镇只有2排的木板店屋及一排的洋灰新店。当芦仙大桥还没有建竣，在人们的交通都靠船只及渡轮的年代，码头附近的咖啡店及售卖土产农作物的小生意都不错。当大桥通车后，渡轮码头就荒废了，这些卖蔬菜及水果的农贩也就没有生意好做了。尤其是渡轮的对面岸，更是商业活动全面绝迹。
目前，在芦仙镇本处的渡轮头旁边，仍然保留有3间售卖手工艺品的小商店，虽然店面小，但是商品却是琳琅满目，非常多样化。该些店内的手工艺品及摆设品，以土著的民族色彩商品为主。
一名在该镇长大，搬迁到诗巫后仍然常在该镇活动的余先生受访时表示，芦仙镇的居民以华人及伊班人为主，华人主要进行农业活动，如种植各种蔬菜、水果、养斗鸡、养燕、种胡椒与榴莲等；而伊班人则主要居住在长屋，过着简单的渔猎与农业生活。
余先生表示，芦仙镇拥有政府中、小学各一间，即芦仙中学与芦仙小学；华文小学则有兴文小学及同侨小学。除了学校，还有一间侨恩教堂、乡区诊疗所、公共图书馆、乡村议会建筑物等，至于雨盖篮球场则被用来举办民事活动。
芦仙镇的华人甲必丹为许如鼎及吴培强。


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