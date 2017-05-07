大多畢業於本地高等學府 失業大學生缺技能

社会新鲜人受促在投入职场后，积极累积工作经验，提升自我，而非过于计较起薪的幅度。

（本报诗巫6日讯）我国大学生失业率逐年攀升，此种现象令人忧心，且在一定的程度上反映了国内就业市场的萧条，同时也势将导致我国人才外流的情况愈发恶化。

尤其当前全球经济表现普遍低迷，即便在邻国新加坡，失业人数亦有增加的趋势，各个行业的就业机会僧多粥少，且数据显示仅有80%的新加坡大学应届毕业生，在毕业后的半年内找到全职工作。

反观我国，大学毕业生的失业率更是居高不下，从2010年至2013年的30%，直至2014年上升至34%，而这两年来更是攀升至40%。而不少雇主也声称，缺乏技能失业的大学生，大多毕业于本地高等学府。

政府也承认并关注我国大学毕业生可聘请度的问题，即大学提供的技能与雇主的要求有所差异。而多年以来，偏高的大学毕业生失业率促使政府举办了不少再培训计划，这些计划每年都花费了数十亿令吉。

据称，大学生失业问题可追溯至2013年，政府将我国法定退休年龄从5岁调高至60岁，造成私人界减少聘请新人来取代退休人士。而在2016年，政府已冻结公务员增聘制度，导致大批年轻大专毕业生不得其门而入。而私人界则因不稳定的经济氛围而受到冲击，不少公司刻正采取观望态度，一些则已开始展开裁员计划。

另一方面，调查也显示，雇主所提供的薪金与刚毕业的大学生所要求的薪金幅度存在很大的差距。一般大学毕业生要求的每月薪金逾3千令吉，惟市场上大部份雇主能提供的薪金则是2千至2千200令吉。

这种现象造成两者之间所期望的薪金，存在一个很大鸿沟。在我国的就业市场上，只有2%的雇主愿意为大学毕业生提供每月3千令吉的薪水。甚至具备相关工作经验的人士，对于薪资的要求都比甫毕业的大学生来得低。

众所周知，经济不景的当儿，欲觅得一份理想的工作是不易的，但如今我国有如此数量庞大的大专毕业生失业，确实是令人深感担忧的现象。

有鉴于此，政府及私人领域皆受促应该同心协力，纾缓这个棘手的问题，让人民得以在自己的国家安居乐业，无须到国外寻求理想的就业机会，最终导致我国人才外流的情况日趋严重。