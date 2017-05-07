首页 新闻 中砂新闻 大多畢業於本地高等學府 失業大學生缺技能

大多畢業於本地高等學府 失業大學生缺技能

发布于 May 7, 2017
社会新鲜人受促在投入职场后，积极累积工作经验，提升自我，而非过于计较起薪的幅度。
社会新鲜人受促在投入职场后，积极累积工作经验，提升自我，而非过于计较起薪的幅度。

（本报诗巫6日讯）我国大学生失业率逐年攀升，此种现象令人忧心，且在一定的程度上反映了国内就业市场的萧条，同时也势将导致我国人才外流的情况愈发恶化。
尤其当前全球经济表现普遍低迷，即便在邻国新加坡，失业人数亦有增加的趋势，各个行业的就业机会僧多粥少，且数据显示仅有80%的新加坡大学应届毕业生，在毕业后的半年内找到全职工作。
反观我国，大学毕业生的失业率更是居高不下，从2010年至2013年的30%，直至2014年上升至34%，而这两年来更是攀升至40%。而不少雇主也声称，缺乏技能失业的大学生，大多毕业于本地高等学府。
政府也承认并关注我国大学毕业生可聘请度的问题，即大学提供的技能与雇主的要求有所差异。而多年以来，偏高的大学毕业生失业率促使政府举办了不少再培训计划，这些计划每年都花费了数十亿令吉。
据称，大学生失业问题可追溯至2013年，政府将我国法定退休年龄从5岁调高至60岁，造成私人界减少聘请新人来取代退休人士。而在2016年，政府已冻结公务员增聘制度，导致大批年轻大专毕业生不得其门而入。而私人界则因不稳定的经济氛围而受到冲击，不少公司刻正采取观望态度，一些则已开始展开裁员计划。
另一方面，调查也显示，雇主所提供的薪金与刚毕业的大学生所要求的薪金幅度存在很大的差距。一般大学毕业生要求的每月薪金逾3千令吉，惟市场上大部份雇主能提供的薪金则是2千至2千200令吉。
这种现象造成两者之间所期望的薪金，存在一个很大鸿沟。在我国的就业市场上，只有2%的雇主愿意为大学毕业生提供每月3千令吉的薪水。甚至具备相关工作经验的人士，对于薪资的要求都比甫毕业的大学生来得低。
众所周知，经济不景的当儿，欲觅得一份理想的工作是不易的，但如今我国有如此数量庞大的大专毕业生失业，确实是令人深感担忧的现象。
有鉴于此，政府及私人领域皆受促应该同心协力，纾缓这个棘手的问题，让人民得以在自己的国家安居乐业，无须到国外寻求理想的就业机会，最终导致我国人才外流的情况日趋严重。


  • 皇太子在纪念牌匾上签名。

    東博會汶萊展 皇太子親臨開幕禮

    （本报斯市6日讯） 2017中国—东盟博览会汶莱展暨汶莱首届中小微型企业展与创意大会开幕仪式今日顺利进行，为展览活动主持开幕仪式的首相署高级部长皇太子阿穆达迪毕拉也在仪式后，走访各…
    May 7, 2017
    0 second read
  • 皇太子与参展的诸多中国企业代表等在展览活动上合影。

    加強雙邊合作創新之舉 東博會暨中小微企業展

    （本报斯市6日讯）中国广西壮族自治区主席陈武指出，中国和汶莱隔海相望，传统友谊源远流长，两国自建交以来各领域友好交流与合作不断迈上新台阶，战略合作关系深入发展。特别是东博会每年在广…
    May 7, 2017
    7 second read
  • 新加坡第一艘滨海任务舰独立号成军。

    新加坡海軍新戰力 新一代巡海防衛艦成軍

    （新加坡6日综合电）新加坡第一艘滨海任务舰独立号成军，总理李显龙昨日在庆祝仪式中说，“独立号”名字蕴含历史价值，更传承了海军的先驱精神。 …
    May 7, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 砂行动党副主席兼柏拉旺区州议员黄培根（左3）颁奖予第一名到达的母女。

    鄭愛鴒： 降低砂罪案 有案底罪犯應裝追蹤器

    （本报诗巫6日讯）针对砂拉越2017年首4个月，有关虐待及性侵儿童的犯罪案，与2016年同一时期增加41.81%，行动党武吉阿瑟区州议员郑爱鴒表示对该报道感到震惊。 …
    May 7, 2017
    0 second read
  • 砂工业发展（投资及推广）助理部长拿督朱莱希诺拉威（前右3）在造船业者的陪同下，巡视兰岛邦江工业区内亟需提升的排水系统。前右1及右4分别为诗巫船厂联合公会秘书杨锦华及主席严榀胜。

    惠及兰岛邦江 工業區 砂撥千萬 提升排水路肩

    （本报诗巫4日讯）“州政府已批准1千零50万令吉，用于提升兰岛邦江工业区的排水系统及路肩工程，这项计划将惠及占地310依甲的兰岛邦江工业区内现有的18家造船厂。” …
    May 5, 2017
    0 second read
  • 付出传票（Payment Voucher）书明是作为装修新会所用途，与支票簿存根有着明显的出入，因此被怀疑有人涉及伪造文件。

    鄉會支出異常 違反章程 會長財政揭發報案

    （本报诗巫4日讯）公会支出出现异常现象且违反章程，诗巫一乡属公会会长邓贺水与财政江玥辉无奈向诗巫警方报案。而其代表律师也于前日（5月2日）致函予社团注册局，要求展延该会会员大会6个…
    May 5, 2017
    1 second read
Load More In 中砂新闻
评论功能已关闭