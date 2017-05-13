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在野議員全軍覆沒 阿斯菲亞駁回6動議

发布于 May 13, 2017

（本报古晋12日讯）砂州议长拿督阿玛阿斯菲亚今午一举驳回在野议员提呈的6项动议。砂州议会秘书处原本接获来自在野议员的8项动议，议长阿斯菲亚驳回6项，其余两项原本由埔奕区州议员陈长锋提呈的2项动议，则因为陈长锋被撤销州议员资格，而无法在州议会会议上提呈。

巴都林当区州议员施志豪提呈的《2017年公民投票法令》私人法案提呈许可申请，在58票反对票对9票支持票下被议长阿斯菲亚驳回。

阿斯菲亚对柏拉旺区州议员黄培根的要求议会改革，以维护民主理念的三权分立制度和社区领袖必须来自无党籍背景人士，并且精通英语和马来语的动议作出裁决时，指黄培根的议会改革动议没有具体说明需要改革之处，而社区领袖的委任受《2004年社区领袖与首领法令》管制，且砂州内阁今年4月27日议决，除非《2004年社区领袖与首领法令》被废除或替代，否则社区领袖的人选会继续由省长决定，因此若由非政府组织来推荐社区领袖人选，将违反《2004年社区领袖与首领法令》，并宣布驳回黄培根动议。

丹绒巴都区州议员周政新提呈的要求政府拨出5英亩土地作为农业发展用途动议，被砂资源策划及环境部常务秘书指为没有必要，故同样被议长驳回。

“根据砂资源策划及环境部常务秘书对周政新之动议的回复，截至目前为止，政府在砂州土地法典13条文下，政府共拨出193万8千636公顷的土地作农业生产用途。截至今年3月31日为止，部门已针对29万8千110公顷的土地，根据砂州土地法典18条文发出农业地地契。”

阿斯菲亚今日在砂州议会第十八届第二季度第一次会议上引述砂资源策划及环境部常务秘书的信函称，在土著习俗地测量方面，从2011年10年起至今，部门成功完成76万7千729公顷土著习俗地的测量，其中61万9千761公顷的土地已在砂州土地法典6条文下，被发布于宪报。所以，拨地成立粮食生产中心的建议是不相关的。

“再加上政府正通过各部门全面性推动粮食生产中心的发展，还成立了管理农业活动的农业现代化部，特别是在乡区成立粮食生产中心，所以不需要再另外成立粮食生产中心，因此驳回动议。”

阿斯菲亚也相信，首长拿督阿玛阿邦佐哈里及副首长拿督阿玛道格拉斯将在进行部门事务总结时作出阐明。

对于张健仁要求州政府要求砂州半年内达到20%开采税的动议，阿斯菲亚表示，2014年5月6日砂州议会通过的争取20%石油与天然气开采税动议中说明了，砂州将向联邦政府要求20%的开采税或者争取联邦政府对推动砂州发展，尤其乡区作出其他合理的安排。

“20%的开采税动议分别带有2种不同的议题，即增加开采税至20%，及联邦政府对砂州作出其他合理安排。虽然开采税没有尚未达到20%，但砂州在已故前任首长拿督巴丁宜阿德南及现任首长阿邦佐哈里的争取下，收获了联邦政府给予的其他利益。”

阿斯菲亚复述阿邦佐哈里于今年4月20日的言论，称砂州会继续追求开采税，也会强化砂拉越对石油与天然气业的参与度。

“过度逼迫谈判的另一方恐危及协商的进行，张健仁提呈这项动议，并形容2014年的20%开采税动议失败，等同无视砂州这段时间以来争取到的成果，因此张健仁的动议被驳回。”

浮罗岸区州议员黄庆伟要求政府设立一个涵括朝野议员和城市规划专家等在内的砂拉越公共交通咨询委员会动议，被阿斯菲亚以设立委员会将产生费用为由作出驳回。


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