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土著婚姻註冊 電子系統 審查習俗法結婚男女

发布于 May 25, 2017
砂福利、社区发展、妇女、家庭与儿童发展部长拿督陈赛明（左3）与部门人员讨论解决“无国籍儿童”问题的新措施。左2为砂首长署助理部长（法律、州及联邦关系与工程监督）莎丽花哈茜达。右3为妇女、家庭与儿童发展助理部长罗茜尤诺斯。
砂福利、社区发展、妇女、家庭与儿童发展部长拿督陈赛明（左3）与部门人员讨论解决“无国籍儿童”问题的新措施。左2为砂首长署助理部长（法律、州及联邦关系与工程监督）莎丽花哈茜达。右3为妇女、家庭与儿童发展助理部长罗茜尤诺斯。

（本报古晋24日讯）为进一步避免“无国籍儿童”问题的产生，砂州宗教理事会（MAIS）于去年12月14日起开通“土著婚姻注册电子系统”（NAMES），让负责处理在习俗法下注册婚姻的县公署可以在接获婚姻注册申请时，审查申请者男女双方的婚姻状况，一旦发现任何人在注册婚姻时是已婚的身份，便将拒绝有关申请。
砂福利、社区发展、妇女、家庭与儿童发展部长拿督陈赛明指出，“无国籍儿童”会出现的其中一个原因是一些男性拥有在民事法下注册的婚姻后，还和其他女性发展关系，并企图以习俗法注册另一段婚姻，作出重婚的行为，令第二段婚姻中诞下的孩子面对无国籍问题。
“在新的做法下，凡是到县公署申请以习俗法注册婚姻的男女都必须经过NAMES审查，确定两人均为单身。县公署人员在接获根据习俗法注册婚姻的申请时会填写一张表格并传送给国民登记局，15分钟内便可知道申请注册结婚者是否为单身人士。”
她称，当局采取这项举措是为了避免任何已婚的个人虚报资料，作出重婚的行为，令该人的另一半和小孩受害。
“今年首4个月，县公署发现共有167名个人虽然身上有着有效的习俗法婚约，但依然试图以民事法申请注册另一段婚姻。”
陈赛明今日在新闻发布会上表示，在NAMES系统开通前，县公署会调查提出申请以习俗法注册婚姻的男女是否育有任何子女，若育有子女，子女的另一名家长的名字与申请注册婚姻的另一个对象是否为同一人，若非同一人，则拒绝受理申请。
“孩子的出生证明上通常都会显示父母的名字，所以只要比对申请注册婚姻男女的名字是否与子女出生证明上的名字相符，就可以对他们的婚姻状况有概念。”
接下来，她说，砂国民登记局会向首长署提呈一份建议书，以授权州内各县公署对申请在习俗法下注册婚姻的男女展开婚姻状况调查，并由国民登记局提供婚姻状况调查申请表给县公署，填妥后再交给国民登记局进行跟进。
“1976年法律改革（婚姻与离婚）法令第二部条文6阐明，若申请注册婚姻者有婚姻在身，第二个婚姻注册申请等同无效。”
陈赛明补充，该条款也指出，若一名男性拥有受法律、宗教或习俗等承认的有效婚姻，却在原来的婚姻有效期间与其他女人结婚，那第二段婚姻的另一半无权继承男性的任何财产，除非该男性在去世前立下遗嘱。
“1976年法律改革（婚姻与离婚）法令第二部条文5（1）、1996年土著习俗（申报）法令、1977年砂拉越土著习俗委员会法令、1992年土著法庭法令、1993年土著法庭条例及2003年土著习俗婚姻（赡养费）阐明，非穆斯林只能一夫一妻制。”


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